Ma bonne semaine de mauvaise foi (15 décembre 2019)

Dimanche 8 décembre 2019

Comme chaque année, c’est le wee­kend du Téléthon qu’on nous impose depuis plus de 20 ans sur les chaînes de radio et télé­vi­sion natio­nales. Mais est-on bien conscient de ce que cela repré­sente ?

« C’est scan­da­leux. Le Téléthon rap­porte chaque année autant que le bud­get de fonc­tion­ne­ment de l’Inserm tout entier. Les gens croient qu’ils donnent de l’argent pour soi­gner. Or la thé­ra­pie génique n’est pas effi­cace. Si les gens savaient que leur argent va d’abord ser­vir à finan­cer des publi­ca­tions scien­ti­fiques, voire la prise de bre­vets par quelques entre­prises, puis à éli­mi­ner des embryons pré­sen­tant cer­tains gènes défi­cients, ils chan­ge­raient d’avis. Le pro­fes­seur Marc Peschanski, l’un des arti­sans de cette thé­ra­pie génique, a décla­ré qu’on fait fausse route. On pro­gresse dans le diag­nos­tic, mais pas pour gué­rir. De plus, si on pro­gresse tech­ni­que­ment, on ne com­prend pas mieux la com­plexi­té du vivant. Faute de pou­voir gué­rir les vraies mala­dies, on va cher­cher à les décou­vrir en amont, avant qu’elles ne se mani­festent. Cela per­met­tra une main­mise abso­lue sur l’homme, sur une cer­taine défi­ni­tion de l’homme » : Jacques Testard, direc­teur de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), spé­cia­liste en bio­lo­gie de la repro­duc­tion, « père scien­ti­fique » du pre­mier bébé éprou­vette fran­çais, et auteur de plu­sieurs essais témoi­gnant de son enga­ge­ment pour « une science conte­nue dans les limites de la digni­té humaine », dans une inter­view accor­dée à medecines-douces.com [source].

Lundi 9 décembre 2019

Une de nos lec­trices me fait jus­te­ment remar­quer que l’on n’a eu aucune nou­velle des boîtes noires des deux héli­co­ptères qui se sont télé­sco­pés au Mali pro­vo­quant la mort de 13 de nos sol­dats… Si quel­qu’un a des infor­ma­tions, nous sommes pre­neurs !

Mardi 10 décembre 2019

Ils ne venaient pas de Duchamp, coû­taient beau­coup moins cher pro­ba­ble­ment, mais ils ont atti­sé une bêtise aus­si impor­tante : celle des fémi­nistes ! Les uri­noirs de la gare de Brest ont effet dis­pa­ru, et ce n’est pas l’œuvre d’un artiste jaloux ou dévoyé, mais celle d’une plainte d’une asso­cia­tion fémi­niste, jugeant dis­cri­mi­na­toire que les uri­noirs (en prin­cipe réser­vés aux hommes) fussent gra­tuits, contrai­re­ment aux cabines uti­li­sées par les dames, qui elles, étaient payantes (les cabines, pas les dames !). Devant cette into­lé­rable dis­pa­ri­té finan­cière et miso­gyne, les auto­ri­tés ont tran­ché et tout sim­ple­ment sup­pri­mé l’ob­jet du délit. Une éga­li­té enfin trou­vée, dont tout le monde pour­ra appré­cier le gain énorme pour les gent fémi­nine.