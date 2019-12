Les chaussures sont devenues des pompes à fric

Maintenant on ne dit plus « chaus­sures de sport » comme au temps de grand-papa, ni même « bas­kets » comme au temps de papa, on dit « snea­kers ». Prononcez : sni­què­rese. Et soyez bien aver­tis car il s’a­git d’un nou­vel objet de luxe.

Ici, deux modèles : l’un à 7 euros chez Wish (site de vente en ligne), l’autre à 995 euros chez Louboutin, le luxueux chaus­seur à semelles rouges.



Purs pro­duits de la mon­dia­li­sa­tion, fabri­quées par les mêmes petites mains en Asie, dif­fi­cile de faire la dif­fé­rence entre ces deux paires. On ne sait pas laquelle per­met­tra de cou­rir plus vite. De toutes façons, il y a bien long­temps que ce type de pompes à fric ne sert plus à ça. Par contre, ces vul­gaires tatanes « écrase-merde » sont deve­nues un objet de spé­cu­la­tion pour le

Vendredi 20 décembre, black-out sur Nice pour cause d’ou­ra­gans annon­cés. Les écoles et les lycées sont fer­més. Tous aux abris ! Tous ? Non. En plein épi­sode médi­ter­ra­néen qui a blo­qué tout le dépar­te­ment, les félés de la semelle n’ont pas hési­té à bra­ver le déluge et faire un camp out(2). Une tren­taine de snea­ker­sheads(3) bat­tait le pavé devant la bou­tique Foot Locker de l’avenue Jean-Médecin. L’enjeu : le nou­vel Iphone ? la nou­velle Playstation ? Non, les « Adidas Yeezy 350 v2 Yecheil » à 220 euros !

Il faut dire que le pla­ce­ment se révèle juteux. Ipso fac­to, on retrouve l’ob­jet du culte, le last pick up(4), sur Le Bon Coin à 400 euros.

« Exit » le phi­la­té­liste rin­gard, deve­nez cal­céo­lo­giste, ou comme on dit à pré­sent : snea­ke­rhead(3). Il y a tout un nou­veau lan­gage ver­na­cu­laire qu’il vous fau­dra acqué­rir si vous vou­lez faire for­tune.