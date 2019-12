Ma bonne semaine de mauvaise foi (29 décembre 2019)

Le même soir, un camion de pom­piers, répon­dait à une alerte déclen­chée pour un feu de détri­tus à L’Ariane, autre quar­tier « défa­vo­ri­sé ». C’est en tra­ver­sant ce quar­tier que le véhi­cule a essuyé des jets de pro­jec­tiles, appa­rem­ment des fumi­gènes. Aucun sapeur-pom­pier n’a été bles­sé et le four­gon a pu conti­nuer sa route.

Là comme à Grasse, aucune inter­pel­la­tion, mais tou­jours le même constat d’im­puis­sance ou de sou­mis­sion face aux bandes qui tiennent en coupe ser­rée ces quar­tiers. Si seule­ment on met­tait autant de poli­ciers dans ces rues qu’on sait en mettre pen­dant les manifs de Gilets Jaunes.

Mercredi 25 décembre 2019

Puisque notre Président de la République finan­cière est le seul chef d’État euro­péen qui n’a pas dai­gné le faire à ses com­pa­triotes, per­met­tez-moi de vous sou­hai­ter bien modes­te­ment un Joyeux Noël.

Jeudi 26 décembre 2019

L’internet russe est sur les rails. Moscou, qui compte bien ne plus dépendre des ser­veurs basés aux États-Unis et en Europe sous contrôle amé­ri­cain, a annon­cé mar­di avoir pas­sé plu­sieurs tests cou­ron­nés de suc­cès pour son « inter­net sou­ve­rain ». Les essais avaient débu­té en début de semaine, et pour le vice-ministre des Communications Alexeï Sokolov :

« Les résul­tats des exer­cices ont mon­tré que, glo­ba­le­ment, les auto­ri­tés et les opé­ra­teurs de télé­com­mu­ni­ca­tions sont prêts à répondre effi­ca­ce­ment aux risques et menaces éven­tuelles ». Ces essais ont sui­vi dif­fé­rents scé­na­rios, allant de la décon­nexion totale des ser­veurs basés en Europe et aux États-Unis, jusqu’aux cybe­rat­taques étran­gères et à la cap­ta­tion de don­nées de citoyens russes.

À l’op­po­si­tion qui s’in­quiète et craint une main mise sur l’in­ter­net à la manière de la Chine, le Premier ministre Dmitri Medvedev, a décla­ré que « aucune tech­nique, comme celle des pare-feux uti­li­sée en Chine, n’empêcherait les inter­nautes russes de consul­ter des sites étran­gers ».

« Internet libre et inter­net sou­ve­rain, ces deux notions ne se contre­disent pas », a décla­ré le pré­sident russe Vladimir Poutine.

La France, là aus­si, a bien besoin de prendre des leçons pour se débar­ras­ser de la tutelle tech­no­lo­gique amé­ri­caine qui mai­trise et ver­rouille la toile depuis sa genèse, obli­geant les inter­nautes à être tra­cés, pro­fi­lés jusque dans les moindres détails par les GAFA et les ser­vices de ren­sei­gne­ments amé­ri­cains.

Vendredi 27 décembre 2019

Racisme anti-blancs : ima­gi­nez un gou­ver­ne­ment fran­çais qui se van­te­rait d’a­voir créé un comi­té ou un orga­nisme com­po­sé exclu­si­ve­ment, volon­tai­re­ment et uni­que­ment de « fran­çais de souche blancs ». Même dans les rêves les plus fous l’hy­po­thèse n’est pas cré­dible, puis­qu’on vous le répète, les races n’existent pas !

Mais à l’in­verse, si !

Macron s’est van­té d’a­voir créé un Conseil pré­si­den­tiel com­po­sé exclu­si­ve­ment, volon­tai­re­ment et uni­que­ment d’Africains de toutes sortes. Là on se rap­pelle que les races existent.