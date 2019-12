Nice Provence Info toujours en vie en cette fin 2019

Par un simple clic les inter­nautes pour­ront signa­ler au réseau social un conte­nu « illi­cite ». Les opé­ra­teurs auront alors obli­ga­tion de sup­pri­mer, déré­fé­ren­cer le conte­nu dans les 24h sous peine d’amende. Quand on connaît un peu l’histoire de France et le goût pour la déla­tion d’une part signi­fi­ca­tive de nos conci­toyens (remon­tons sim­ple­ment à la période de l’occupation et celle de la libé­ra­tion), il va y avoir du monde au por­tillon. Pire, des groupes orga­ni­sés pour­ront faire sup­pri­mer tout sujet qu’ils juge­raient « contraire à la loi ». L’opinion « L’immigration est un désastre pour les Européens » pour­ra être assi­mi­lée à un « dis­cours de haine » par les groupes de pres­sion. Elle sera pour­chas­sée, réduite au silence, éra­di­quée. Ce qui est sans doute l’objectif majeur de la loi.