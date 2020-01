Ma bonne semaine de mauvaise foi (12 janvier 2020)

Dimanche 5 janvier 2020

Chronique du Kali Yuga : la Suède a fait face ces der­nières années à une aug­men­ta­tion régu­lière du nombre des enfants trans­genres qui sou­haitent chan­ger de sexe. Certains méde­cins y voient là un signe d’une « plus grande ouver­ture » de la socié­té sué­doise. En 2018, 197 enfants et jeunes gens ont sou­hai­té se faire ana­ly­ser pour déter­mi­ner leur genre, puis chan­ger de sexe, selon Louise Frisen, pédo­psy­chiatre à l’hô­pi­tal pour enfant Astrid Lindgren de Stockholm. Selon elle, « les chiffres sont en aug­men­ta­tion de 100% chaque année » et « il y a de plus en plus de jeunes gens et d’en­fants qui viennent, à un très jeune âge ». Le pays pos­sède d’ailleurs six cli­niques pour les per­sonnes qui ques­tionnent leur genre. Le pro­blème semble être l’ur­gence de la trans­for­ma­tion, car « attendre aggrave l’é­tat men­tal des trans­genres », mais elle assène que l’aug­men­ta­tion du nombre de per­sonnes qui déclarent être nées dans le mau­vais corps, est une bonne chose pour le pays qui montre ain­si son « ouver­ture ».

Lundi 6 janvier 2020

Carmila est la socié­té dédiée à la moder­ni­sa­tion des centres com­mer­ciaux atte­nants aux hyper­mar­chés de l’en­seigne Carrefour. Ce n’est pas moins que la troi­sième socié­té fon­cière de centres com­mer­ciaux en Europe occi­den­tale, déte­nant le fon­cier d’au moins 215 centres en France, en Espagne et en Italie. Constatant le dés­in­té­rêt crois­sant de la popu­la­tion pour ces temples de la consom­ma­tion que sont deve­nus les « hyper », l’en­jeu actuel est de trans­for­mer ces centres com­mer­ciaux en nou­veaux lieux de vie, plus accueillants, béné­fi­ciant d’une offre com­mer­ciale élar­gie et de nou­veaux ser­vices. C’est ce que l’on vit dans notre dépar­te­ment avec Cap 3000, Polygone ou bien­tôt Open Sky.

La pro­chaine cible devrait être l’hy­per­mar­ché Carrefour d’Antibes, situé près de l’au­to­route A8. Ce centre com­mer­cial est le plus per­for­mant de l’en­seigne en matière de chiffre d’af­faires, et le cin­quième de France der­rière quatre Auchan. Fort de cette posi­tion, la socié­té Carmila envi­sage donc de créer un « hub de vie » — c’est plus chic en jar­gon fran­glais — connec­té aux bus à haut niveau de ser­vice de l’ag­glo­mé­ra­tion avec une forte mixi­té d’u­sages. Sont pré­vus, en plus du ren­for­ce­ment de l’offre com­mer­ciale : espace de co-wor­king — tou­jours en jar­gon glo­bish — , salle de sport — oh, par­don ! de fit­ness — , serre urbaine, crèche et pôle médi­cal…

Un pro­jet qui devrait por­ter à l’ho­ri­zon 2023 la grande sur­face d’Antibes (7,4 mil­lions de visi­teurs par an) à 42 000 m² hors hyper­mar­ché avec 130 bou­tiques, près de 2 000 places de par­king et des accès repen­sés.

Ici comme par­tout ailleurs, plus on parle d’é­co­lo­gie, et plus on bétonne…

Mardi 7 janvier 2020

Ces affiches, vous Parisiens, vous auriez pu les voir. Oui mais, c’é­tait comp­ter sans la vigi­lance d’Anne Hidalgo qui a déci­dé de les cen­su­rer, leur don­nant ain­si une invo­lon­taire noto­rié­té accrue. C’est ce qu’en com­mu­ni­ca­tion, on appelle l”« effet Streisand » : lors­qu’on décide d’empêcher la divul­ga­tion d’in­for­ma­tions, on obtient sou­vent l’ef­fet inverse. La presse s’est donc empa­rée de l’af­faire et lan­cé la polé­mique… Merci donc à la maire de Paris d’a­voir per­mis aux Français de s’in­ter­ro­ger grâce à ces affiches — du coup gra­tuites — sur le vrai pro­grès socié­tal.

Mercredi 8 janvier 2020

En marge du pro­cès d’Harwey Weinstein (cer­tains médias zélés tentent de nous faire pro­non­cer « Weinstine » comme « Epstine »), une décla­ra­tion fra­cas­sante mérite d’être rele­vée car elle émane d’une per­son­na­li­té connue du show biz :