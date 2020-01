Objectif : retrait du projet de loi bioéthique

Le 20 jan­vier pro­chain, le pro­jet de loi bioé­thique sera dis­cu­té au Sénat.

Les séna­teurs ont le pou­voir de revoir le texte et de lui appor­ter d’im­por­tantes modi­fi­ca­tions.

Parce qu’il est de notre devoir de citoyens d’u­ser de tous les moyens paci­fiques pour influen­cer nos poli­tiques et nos contem­po­rains sur les effets néfastes de ce texte pri­va­tion déli­bé­rée d’un enfant de son père, ouver­ture à la mar­chan­di­sa­tion des pro­duits humains, ouver­ture aux expé­riences mélan­geant cel­lules humaines et cel­lules ani­males, et autres dérives bioé­thiques), les Associations Familiales Catholiques des Alpes-Maritimes réunies avec une ving­taine d’associations sous le label « Marchons Enfants » appellent à aller lar­ge­ment mani­fes­ter ce dimanche 19 jan­vier à Paris.

Afin de faci­li­ter la mobi­li­sa­tion dans notre région, un TGV PACA fera l’al­ler et retour Aix/​Paris dans la jour­née. Un car au départ de Nice et d’Antibes emmè­ne­ra tous les azu­réens dési­reux de rejoindre le départ en gare d’Aix.

Une billet­te­rie a été mise en place : https://www.weezevent.com/tous-a-paris-le-19-janvier-2019

Pour le res­pect des droits de l’Enfant,

Pour une socié­té qui n’efface ni les Pères ni les Repères,

Tous ensemble dimanche à Paris !

Contact : Lucie Nodet

Présidente de la fédé­ra­tion dépar­te­men­tale AFC 06

Mail : marchonsenfants06@gmail.com

Tél : 06 95 10 55 96