Au service de qui sont les robots ?

Enfin, dans le pre­mier wagon de chaque rame, il y avait un pré­po­sé qui atten­dait que tout le monde soit mon­té avant de fer­mer les portes. Disparu.

Certes, le poin­çon­neur des Lilas de Gainsbourg, Le gars qu’on croise et qu’on n” regarde pas, n’a­vait pas des étoiles qui brillaient dans ses yeux, mais il avait une digni­té, un cos­tume bleu-marine et des étoiles sur sa cas­quette.

Il en est ain­si d’une mul­ti­tude de « petits métiers » qui per­met­taient de faire vivre, fru­ga­le­ment peut-être, une famille. La robo­ti­sa­tion est deve­nue notre quo­ti­dien dans tous les recoins de notre socié­té moderne, comme dans les super­mar­chés.

Les hypers veulent des maga­sins sans cais­sières, aidons-les à être des maga­sins sans clients !

Que faire de cette moder­ni­té, dont le seul but est de rem­pla­cer l’homme qui tra­vaille par un chô­meur ? Comment arrê­ter cette spi­rale infer­nale ?

Si ces robots nous rem­placent dans ces métiers pénibles, tant mieux, mais alors qu’on soit moins nom­breux sur Terre, ça régle­ra les pro­blèmes de sur­po­pu­la­tion, d’im­mi­gra­tions, d’é­co­lo­gie, la Terre rede­vien­dra peut-être un para­dis.

Le Système éco­no­mique rem­placent par des robots les ouvriers râleurs qui boivent de la bière, fument des clopes, roulent au die­sel et qui sur­tout coûtent cher. Ils se servent plus à rien et il vaut mieux encore les payer à chô­mer. Mais alors qu’en faire à part les abru­tir avec « Plus belle la vie » et Hanouna ? Et pour­quoi aller en cher­cher d’autres et d’autres encore en Afrique puisque les ouvriers fran­çais sont déjà de trop ?

Michel Lebon