Ma bonne semaine de mauvaise foi (8 février 2020)

Dimanche 2 février 2020

Chronique du Kali Yuga



Ça se passe tout près de chez nous… à Grasse, à la gare. Un homme de 31 ans, défi­cient men­tal s’est fait vio­lem­ment agres­ser par quatre ado­les­centes entre 15 et 17 ans, qui l’ont roué de coups pour lui voler sa sacoche. Deux d’entre elles l’ont pous­sé par terre, le cein­tu­rant, tan­dis que les deux autres, deux sœurs, lui arra­chaient la sacoche et lui déro­baient son télé­phone por­table. L’homme a alors été roué de coups de pieds.

La police natio­nale et muni­ci­pale aler­tés par les vidéo­sur­veillances, sont rapi­de­ment inter­ve­nues. Les quatre jeunes gamines ont pu être inter­pel­lées. Selon l’ex­pres­sion habi­tuelle, cer­taines étaient « déjà connues des ser­vices de police », et même sui­vies par « la pro­tec­tion judi­ciaire de la jeu­nesse ». Elles ont été pla­cées en garde à vue avant d’être remises en liber­té par la jus­tice aux par­fums avec deux convo­ca­tions futures, tou­jours bien enten­du sous la pro­tec­tion judi­ciaire de la jeu­nesse ! À se deman­der qui est char­gée de pro­té­ger « la pro­tec­tion judi­ciaire de la jeu­nesse » : les délin­quants ou les vic­times ?

Lundi 3 février 2020

Je vous ai racon­té plu­sieurs fois les déboires de coqs ou autres vaches, quand ce ne sont pas des gre­nouilles, pour­sui­vis par des voi­sins mécon­tents du bruit, ou de l’o­deur engen­drés par leur pré­sence. Le cas du coq Maurice à l’île de Ré avait défrayé la chro­nique il y a quelques mois. Et bien tous ces bruits de la cam­pagne effrayant les Parisiens sont désor­mais pro­té­gés.

En effet, depuis ce jeu­di 30 jan­vier 2020, avoir un voi­sin iras­cible qui porte plainte contre le chant d’un coq ou le tin­te­ment des cloches des vaches pour­ra faire l’ob­jet d’un recours juri­dique, au nom de la défense du patri­moine sen­so­riel.

L’heureuse ini­tia­tive appar­tient au dépu­té de Lozère Pierre Morel-à-Lhuissier, et elle a été sui­vie par tous les cou­rants poli­tiques, en par­ti­cu­lier par le par­ti au pou­voir à l’Assemblée natio­nale.

Il s’a­git de consti­tuer, dans chaque région (la com­pé­tence est celle des conseils régio­naux), un inven­taire des bruits et odeurs à consi­dé­rer comme « patri­moine sen­so­riel », et dont cette qua­li­fi­ca­tion serait oppo­sable, en cas d’at­taque judi­ciaire, au « trouble anor­mal de voi­si­nage », régu­liè­re­ment invo­qué dans ces cas-là.

Plus pré­ci­sé­ment, il s’a­git de recon­naitre qu’un patri­moine rural ne soit pas que maté­riel (pay­sages, fermes notam­ment) mais éga­le­ment sen­so­riel (bruits et odeurs notam­ment).

Quel dépu­té de la capi­tale aura l’i­dée de faire pro­té­ger à son tour un patri­moine sen­so­riel cita­din com­por­tant les bruits de tra­vaux, de cir­cu­la­tion, des com­merces noc­turnes ou la magni­fique odeur impré­gnant le métro aux heures de pointe les jours de pluie… toutes ces mer­veilleuses sen­sa­tions qui ne dérangent pas le moins du monde les autoch­tones ?

Mardi 4 février 2020

Fait gra­vis­sime : les his­to­riens n’ont plus accès aux archives de 39–45, leurs tra­vaux sont donc mena­cés.

François Hollande avait fina­le­ment per­mis la libre consul­ta­tion de ces archives après un gros tra­vail des his­to­riens en ce sens. Une façon, avait-il dit, de « lut­ter contre le révi­sion­nisme, l’altération de la mémoire, l’oubli, l’effacement ». En 2015 donc, l’ouverture au grand public avait per­mis à des ama­teurs, qui ne sont pas his­to­riens de for­ma­tion, de pro­gres­ser dans la connais­sance de cette période encore contro­ver­sée, 75 ans après. Cela a mul­ti­plié les études locales. C’est aus­si une façon de faire avan­cer la démo­cra­tie.

Mais depuis le début de l’année, les his­to­riens pro­fes­sion­nels ou ama­teurs, notent de grosses dif­fi­cul­tés pour obte­nir les docu­ments aux archives, notam­ment au Service his­to­rique de la Défense à Vincennes, qui a reçu une consigne des auto­ri­tés qui vise à la fer­me­ture « pro­vi­soire » totale des fonds pos­té­rieurs à 1940, en atten­dant de reve­nir ensuite sur les docu­ments anté­rieurs à 1940. Pour un uni­ver­si­taire qui, par exemple, tra­vaille sur la contre­bande entre 1939 à 1945, plus d’ar­chive consul­table !

L’histoire est tou­jours écrite par les vain­queurs. Les vain­cus, quand ils n’ont pas été réduits défi­ni­ti­ve­ment au silence, n’ont pas droit à une parole libre. La loi du com­mu­niste Gayssot du 13 juillet 1990 avait déjà ins­tau­ré l’i­dée d’une « véri­té offi­cielle » d’ex­cep­tion sur quelques points par­ti­cu­liers de l’his­toire de la Seconde Guerre mon­diale. Le règne du pré­sident Macron ne fait donc qu’ap­puyer ces textes. Il n’est pas admis­sible que la repré­sen­ta­tion natio­nale, dont on mesure chaque jour l’in­com­pé­tence et la subor­na­tion, dicte « l’Histoire exclu­sive », celle qui seule peut être étu­diée, com­men­tée et ensei­gnée.

Mercredi 5 février 2020

La bou­lette de la semaine der­nière a tour­né autour d’un petit texte de rien du tout, une pro­po­si­tion de loi sur l’ins­tau­ra­tion d’un congé de deuil de 12 jours en cas de décès d’un enfant (contre 5 jours actuel­le­ment) reje­tée de jus­tesse (40 voix contre 38) à l’Assemblée natio­nale sur ordre du gou­ver­ne­ment car « un tel volume de congé pour­rait péna­li­ser les entre­prises ». Tollé dans les diverses oppo­si­tions, qui taxent le vote de « honte », même Marlène Schiappa s’en émeut.. c’est dire !

Devant le malaise créé, le gou­ver­ne­ment fait marche-arrière, évo­quant une erreur. Macron lui-même, reje­tant la faute… sur ses dépu­tés, leur demande de faire preuve « d’hu­ma­ni­té », ce que cer­tains ont vrai­ment mal accep­té. Se faire reca­drer après avoir obéi aux consignes don­nées, c’est en effet une cou­leuvre de belle taille à ava­ler pour les dépu­tés de sa majo­ri­té, qui se frac­ture encore un peu plus.

Heureusement, il existe des dépu­tés com­pa­tis­sants. Ainsi la dépu­tée LREM Olivia Grégoire, qui estime qu’il faut faire preuve d’hu­ma­ni­té envers… les dépu­tés qui ont voté selon les ordres de leur majo­ri­té. Comprenne qui pour­ra.