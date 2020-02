Hervé Juvin plaide pour une écologie enracinée

L’eurodéputé RN Hervé Juvin, du groupe Identité et Démocratie, reven­dique une éco­lo­gie enra­ci­née, la pré­ser­va­tion des ter­roirs et des ter­ri­toires, une éco­lo­gie qui part d’en bas à l’in­verse d’une éco­lo­gie« para­chu­tée d’en haut qui uni­for­mise et nor­ma­lise tout ».

L’écologie, c’est la diversité à l’image de la nature

Il met ain­si en exergue la contra­dic­tion d’une grande par­tie des éco­lo­gistes qui se com­plait dans la mon­dia­li­sa­tion et la libre cir­cu­la­tion des biens et des per­sonnes. Et donc dans l’u­ni­for­mi­sa­tion des peuples et des cultures et par suite dans leur dis­pa­ri­tion pro­gram­mée. Autrement dit : de l’an­ti-éco­lo­gie !