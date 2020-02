Pierre Lance n’écrira plus

Qui est Pierre Lance ?

Pierre Lance est né le 29 sep­tembre 1933 à Trouville-sur-Mer (Calvados), d’une famille lyon­naise par son père et nor­mande par sa mère.

Au cours de sa 16e année, il crée son pre­mier jour­nal, fonde une troupe de théâtre, devient le ben­ja­min de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et entre au Centre de Formation des Journalistes à Paris.

Appelé sous les dra­peaux en juin 1954 et incor­po­ré comme sol­dat de 2e classe au 3e RTS à Bizerte, il entre par concours à l’École d’Officiers de réserve de Cherchell et il par­ti­ci­pe­ra durant 30 mois comme sous-lieu­te­nant aux opé­ra­tions d’Afrique du Nord, en Tunisie puis en Algérie.

Il com­mence en 1965 son œuvre d’é­cri­vain et crée l’as­so­cia­tion de lec­teurs « La Septième Aurore » qui publie la même année son second livre « Charles de Gaulle, ce chré­tien nietz­schéen ». Son pre­mier livre, « Le Spiritualisme athée » sera publié en 1966 (réédi­té en 1992).

Vingt autres livres se suc­cé­de­ront jus­qu’à ce jour, dont un roman d’an­ti­ci­pa­tion « Le Premier Président », paru chez Filipacchi en 1993. Son recueil de bio­gra­phies de scien­ti­fiques « Savants mau­dits, cher­cheurs exclus » a été publié en avril 2001 par les Presses de Valmy, puis réédi­té en 2003 par Guy Trédaniel qui publie­ra un second tome en jan­vier 2005 et un troi­sième en jan­vier 2006. Son der­nier ouvrage publié a pour titre « Le Fils de Zarathoustra », paru en mai 2006 aux Editions Véga (groupe Trédaniel).

Il crée en 1966 la revue « L’Hespéride », qui paraî­tra sans inter­rup­tion jus­qu’en 1976, puis il fonde en 1969 la « Société Nietzsche » qui publie­ra la revue « Engadine » jus­qu’en 1977.

C’est en décembre 1980 qu’il fonde la revue de pros­pec­tive « L’Ere nou­velle », qui a publié en sep­tembre 2007 son 180e numé­ro.

Pierre Lance a don­né de nom­breuses confé­rences et il a fait paraître, en qua­rante ans d’ac­ti­vi­té lit­té­raire inin­ter­rom­pue, une mul­ti­tude d’ar­ticles, tant dans ses propres revues que dans d’autres publi­ca­tions.

Son œuvre publiée à ce jour est esti­mée à 15.000 pages envi­ron.

Et puis, je ne sau­rais trop vous conseiller de vous pro­cu­rer ses trois tomes de : « Savants mau­dits, cher­cheurs exclus ».

Il arrive tout juste pour nous offrir un coup à boire dans 4 jours, à l’oc­ca­sion de son anni­ver­saire ! Bienvenue ! 74 ans ! Pfff ! un gamin…

[source Exodoxe 31 mars 2008]