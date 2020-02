Tribunal administratif de Nice : confrontation de deux mondes

C’est Thierry Bitouzé qui se fait l’avocat du col­lec­tif d’associations, même s’il n’est pas avo­cat de pro­fes­sion. Mais qu’importe ! Ce cadre diri­geant d’entreprise comble quelques mal­adresses par une pas­sion vis­cé­rale et une connais­sance infaillible de tous les aspects du dos­sier.

Ce col­lec­tif, consti­tué de per­sonnes toutes béné­voles, béné­fi­cie de l’ex­per­tise excep­tion­nelle d’Airy Chrétien. Et pour cause : c’est un ancien pilote de ligne. De fait lors­qu’il prit la parole, on eût dit que le tri­bu­nal audi­tion­nait un expert.

Les requé­rants se sont atta­chés à mon­trer que l’ex­ten­sion du ter­mi­nal T2 est le préa­lable à un accrois­se­ment pro­gram­mé du tra­fic aérien de l’aé­ro­port.

Le mot « sau­cis­son­nage » est lan­cé. L’extension du ter­mi­nal T2 n’est que la par­tie visible actuel­le­ment d’un pro­jet bien orches­tré d’aug­men­ta­tion du tra­fic aérien de l’aé­ro­port Nice Côte d’Azur. Et donc un accrois­se­ment incon­si­dé­ré de plu­sieurs pol­lu­tions, par­mi les­quelles la pro­duc­tion de 60 000 tonnes sup­plé­men­taires de CO2 pro­duites par 22 000 vols sup­plé­men­taires. Cette fuite en avant n’est pas néces­saire puisque le ter­mi­nal T2 gère actuel­le­ment 14,5 mil­lions de pas­sa­gers par an, et il est dimen­sion­né pour en gérer 17 mil­lions. Il revient à la direc­tion actuelle de gérer les pics de tra­fic quelques jours par an au lieu de faire du démar­chage com­mer­cial pour vendre l’aé­ro­port de Nice à de nou­velles com­pa­gnies aériennes.

Les requé­rants ne peuvent pen­ser que le pré­fet des Alpes Maritimes ait pu accor­der ce per­mis de construire sans les recom­man­da­tions pres­santes de sa hié­rar­chie. En effet le tout nou­veau secré­taire d’État aux trans­ports, Jean-Baptiste Djebbari, a décla­ré : « Je sou­tiens ce pro­jet, je suis cohé­rent », mais cohé­rent avec quoi ? assène Thierry Bitouzé qui va jus­qu’à pen­ser que le pré­fet a été court-cir­cui­té et mani­pu­lé par le gou­ver­ne­ment. « C’est une ingé­rence de l’État ! » lance-t-il et rap­pelle que l’ac­tion­naire prin­ci­pal de la conces­sion aéro­por­tuaire — le groupe Benetton — est enta­ché d’une très fâcheuse répu­ta­tion puisque c’est le même qui exploi­tait le via­duc de Gênes qui s’est effon­dré le 14 août 2018.

Ce pro­jet d’ex­ten­sion porte la marque d’un sys­tème éco­no­mique dépas­sé, sou­vent opaque et arc-bou­té sur le « tou­jours plus ». La Côte d’Azur est déjà très fra­gi­li­sée par une sur-urba­ni­sa­tion délé­tère (lire Métropole Nice Côte d’Azur : et si l’on arrê­tait de béton­ner ? du 2 novembre 2019). Faut-il en rajou­ter pour la fra­gi­li­ser encore plus ?

En conclu­sion les requé­rants font réfé­rence aux Pays-Bas et au Royaune-Uni où des exten­sions d’aé­ro­ports ont été reje­tées par les tri­bu­naux, comme à Bristol (lire Décision his­to­rique : le pro­jet d’agrandissement de l’aéroport de Bristol reje­té grâce aux mani­fes­ta­tions pour le cli­mat).