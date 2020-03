Ce qui est quand même sur­pre­nant quand on sait qu’il faut une pré-ins­crip­tion pour appro­cher le Président, et qu’un Éric Drouet par exemple s’est fait virer manu-mili­ta­ri et s’est retrou­vé en garde à vue dès qu’il a fait une ten­ta­tive… Les inter­nautes ont alors émis l’hy­po­thèse que le Président uti­li­sait des figu­rants payés pour repré­sen­ter une foule recon­nais­sante envers ses actions et sa poli­tique.

Macron n’en serait pas à son pre­mier bluff sur le public. Il avait « payé la tour­née » dans un bar de Bully-les-Mines après que les habi­tants pré­sents ont pu dis­cu­ter et échan­ger avec lui. Or ces buveurs d’oc­ca­sion étaient des mili­tants LREM, recru­tés et pré­pa­rés à la géné­reuse tour­née pré­si­den­tielle. D’autres cas simi­laires de vrais faux bains de foule avaient déjà été signa­lés dans les médias lors de dépla­ce­ments d’Emmanuel Macron à Rouen ou encore au Fort de Brégançon.

Heureusement, le grand gar­dien de la mora­li­té sur le net, le « déco­deur » en chef, « Le Monde », veille ! Et c’est lui qui nous apprend que ce ne sont pas des figu­rants, mais que quand même, il les avait déjà ren­con­trés l’an der­nier, que ce n’é­tait pas pré­vu à l’a­vance, bref, des argu­ments fal­la­cieuxs qui ne convainquent per­sonne. Au contraire, « Le Monde » nous donne bien la preuve que les per­sonnes citées (au moins trois) avaient bien été déjà fil­mées l’an der­nier, et que donc, elles ont obte­nu une seconde fois le pré­cieux césame per­met­tant d’ap­pro­cher Jupiter… même béné­vo­le­ment.

Par contre, peu de médias ont rela­té l’ac­cueil des Gilets Jaunes tout au long de la jour­née, qui ont sif­flé et hué le Président, à la notable excep­tion de BFM et de CNews.

Vendredi 28 février 2020

Je ne peux pas ne pas par­ler de la vedette actuelle des médias, le coro­na­vi­rus, qui mobi­lise toutes vos chaînes de télé­vi­sion depuis qu’il a réus­si à bri­ser les bar­rières doua­nières de notre beau pays. Pourtant, pour la joueuse de pipeau Agnès Buzyn qui s’y connaît (elle a été paraît-il ministre de la Santé) tout avait été anti­ci­pé par le gou­ver­ne­ment : « Nous avons pré­pa­ré les hôpi­taux dans l’hy­po­thèse où le virus cir­cu­le­rait ». Aujourd’hui can­di­date LREM à la maire de Paris, elle affirme tout le contraire en lan­çant une petite pique mais une grosse charge à Anne Hidalgo, lui repro­chant que « les agents muni­ci­paux pari­siens ne sont pas pré­pa­rés » à ce que la capi­tale soit iso­lée ou confi­née et annonce que la for­ma­tion de ces agents sera donc « l’une des pre­mières choses qu’elle fera » si elle est élue.

Ainsi, du jour au len­de­main, la capi­tale est pré­pa­rée et ne l’est plus !

Et vous vou­lez encore les prendre au sérieux ?

Samedi 29 février 2020

Après la soi­rée des Bobards.… la soi­rée des Césars, ou ker­messe de l’au­to­pro­cla­ma­tion des récom­penses que le public n’au­rait pro­ba­ble­ment pas accor­dées.…

La soi­rée était pré­vue sous le signe du roman, Polanski bien enten­du. Le cinéaste s’é­tait lui-même dégon­flé, renou­ve­lant ain­si son geste de 2017 où il avait pré­fé­ré ne pas pré­si­der la céré­mo­nie. Renonçant à appa­raître devant une troupe de har­pies déci­dées à le lyn­cher, le réa­li­sa­teur de Rosemary’s baby, pour­sui­vi aux États-Unis pour le viol d’une mineure en Californie depuis 1977, n’a pas pris de risques.

C’est donc Florence Foresti qui a ouvert le bal, avec une fine allu­sion sans doute très recher­chée au titre du film pré­sen­té « J’accuse » y ajou­tant per­fi­de­ment « la pédo­phi­lie » ! Personne n’y aurait pen­sé, et j’ose croire qu’elle a cou­pé l’herbe sous le pied à pas mal de com­men­ta­teurs impro­vi­sés qui lui ont suc­cé­dé.

Le cré­tin de la soi­rée fut Darroussin, qui, à son habi­tude joua à la per­fec­tion le Français moyen qu’il aime à vili­pen­der et dénon­cer dans cha­cun de ses films. Hier il n’é­tait pas dans un rôle de com­po­si­tion !

La plus gon­flée fut sans aucune contes­ta­tion l’ac­trice d’o­ri­gine séné­ga­laise Aïssa Maïga, qui une fois de plus, est venue récla­mer plus d’ac­teurs ou actrices noirs dans les pro­duc­tions ciné­ma­to­gra­phiques fran­çaises. Un dis­cours raciste qui n’a pas plu à tout le monde appa­rem­ment. Les com­men­taires ce matin sont loin d’être élo­gieux à son encontre dans la presse encore libre. Imagine t‑on un seul ins­tant un acteur euro­péen osant récla­mer plus de par­ti­ci­pants blancs dans les pro­duc­tions artis­tiques du Sénégal ? Le pro­blème est que ce genre de dis­cours a ten­dance a prendre le des­sus, si on en juge par exemple par les consignes don­nées aux chaînes de télé­vi­sion par la patronne Delphine Ernotte… Quand donc les Français deman­de­ront-ils la fin de telles décla­ra­tions racistes ?

Et pour ter­mi­ner, le petit caprice d’Adèle Haenel et Céline Sciamma, actrice et réa­li­sa­trice de « Portrait de la jeune fille en feu » qui n’ont pas sup­por­té de voir Roman Polanski récom­pen­sé d’un César et qui ont quit­té la salle sous les objec­tifs des pho­to­graphes pro­ba­ble­ment infor­més à l’a­vance.

À noter que par­mi toutes ces belles consciences promptes à juger des faits com­mis il y a 42 ans, aucune, je dis bien aucune, pour contes­ter le prix attri­bué à Ladj Ly pour « Les Misérables » le film qui a fait pleu­rer Macron, mais rire Hollywood. Pourtant le cinéaste a été condam­né en 2011 à trois ans de pri­son ferme pour avoir enfer­mé dans le coffre d’une voi­ture, ame­né dans une forêt, frap­pé et mena­cé, un homme accu­sé d’une simple liai­son avec la sœur d’un de ses amis. Condamnation qui s’a­jou­tait à plu­sieurs autres entre 2009 et 2012 pour diverses vio­lences, notam­ment envers les forces de l’ordre… La Fontaine écri­vait dans les ani­maux malades de la peste « selon que vous serez puis­sant ou misé­rable…», aujourd’­hui, il dirait plu­tôt « selon que vous serez blanc ou noir…».

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE