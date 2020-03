L’Empire du Milieu au milieu de la tourmente

Le rêve mondialiste s’écroule en Chine

« Un habi­tant sur cinq de la pla­nète est chi­nois. L’avenir est chi­nois. Je fais apprendre le chi­nois à mes enfants car, demain, dans les entre­prises, par­ler chi­nois sera obli­ga­toire pour être per­for­mant dans la mon­dia­li­sa­tion du com­merce ». Je résume ici ce qu’on disait dans les médias et les milieux « bran­chés » et sur­tout « pros­pec­tif » des affaires.

C’était l’é­poque du best-sel­ler d’Alain Peyrefitte « Quand la Chine s’é­veille­ra… », sous-titré « … le monde trem­ble­ra ».

Côté mode dans le vent, j’ai enten­du, un proche me dire : « Nous connais­sons un jeune couple qui s’est ins­tal­lé à Shangaï pour avoir des amis chi­nois, car la Chine c’est une culture mil­lé­naire qui fonce à toute vitesse dans la moder­ni­té ». J’ai éprou­vé de la pitié pour ce jeune couple, igno­rant tout de notre patri­moine civi­li­sa­tion­nel fran­çais, qui rêvait d’un monde fan­tas­ma­tique où une sagesse aux yeux bri­dés se ferait vir­tuose du numé­rique.

Les ruches affai­ristes ne juraient que par les ver­ti­gi­neux pro­fits réa­li­sés par l’or­ga­ni­sa­tion mon­dia­li­sée du com­merce appuyée par sur une finance elle aus­si mon­dia­li­sée. Le grand dra­gon jaune plan­tait ses griffes sur tous les conti­nents et l’Europe s’émerveillait de rece­voir des bataillons d’étudiants chi­nois affa­més d’appréhender notre culture et notam­ment toutes nos tech­niques pour ensuite les copier dans l’(ex)Empire du Milieu. Qu’importe si la dic­ta­ture com­mu­niste tenait le pays d’une main de fer. La Chine bom­bait le torse face à un « vieux conti­nent » sour­noi­se­ment tra­vaillé par l’Open Society du mil­liar­daire George Soros dont le titre résume par­fai­te­ment le pro­gramme : la socié­té qui vient doit-être « ouverte ». Et même « nomade » affirme le pro­phète Attali. L’Occident appre­nant conscien­cieu­se­ment le caté­chisme de la repen­tance tan­dis que l’Extrême-Orient ne cachait plus ses vel­léi­tés expan­sion­nistes en ache­tant par­tout où il le pou­vait des ports, des aéro­dromes, des vignobles et sur­tout des terres agri­coles. La Chine, avec ses seuls tech­ni­ciens et maté­rieux, construi­saient des voies de che­min de fer en Afrique et des­si­nait une nou­velle route de la soie.

En vérité, la nouvelle Chine du troisième millénaire présentait un visage déconcertant

Officiellement tou­jours com­mu­niste, avec ses déploie­ments de dra­peaux rouges et l’ef­fi­gie de Mao à tous les coins de rue, elle s’est conver­tie au capi­ta­lisme et a mis un point d’honneur à réa­li­ser des per­for­mances dans l’économie de mar­ché :

Et c’est ici qu’il faut s’interroger sur ce qui est arri­vé à cette nation ayant réus­si l’effarant exploit d’accou­pler les deux régimes qui furent vio­lem­ment anta­go­nistes au XXe siècle. De sur­croît deux régimes uni­que­ment fon­dés sur une dia­lec­tique maté­ria­liste : une pro­duc­tion mas­sive, uni­for­mi­sée et de piètre qua­li­té dont le trop plein doit être déver­sé sur le monde entier désar­mé par une concur­rence déloyale. Lors d’une dis­cus­sion récente avec un jeune et brillant(issime) ingé­nieur en infor­ma­tique, ce denier est demeu­ré stu­pé­fait en m’entendant lui dire que, durant des mil­lé­naires, les civi­li­sa­tions n’eurent pas pour pré­oc­cu­pa­tion prin­ci­pale l’économie. Certes, ce registre a tou­jours exis­té comme une néces­si­té assu­rant leur sub­sis­tance aux indi­vi­dus. Toutefois, domi­nant les cités, les temples ne ras­sem­blaient pas des tra­ders. Le Parthénon n’était pas Wall Street ni Chartres la City. Et tout le monde sait qu’un cer­tain Galiléen a chas­sé les mar­chands hors du temple.

Mais le citoyen moderne a été for­ma­té pour consi­dé­rer que l’économie est l’obligatoire pivot d’une socié­té. Le mar­xiste comme le capi­ta­liste fondent leur vision du monde sur la pro­duc­ti­vi­té ; qu’elle soit sous contrôle d’État ou livrée à la libre concur­rence. Leurs mondes rivaux réduisent en fait tous les deux l’Homme à une enti­té uni­di­men­sion­nelle, sans culture, sans Histoire, réduit à un pro­duc­teur-consom­ma­teur, l’homo eco­no­mi­cus.

En assi­mi­lant les deux, avec pour consé­quence une popu­la­tion que pré­oc­cupe uni­que­ment (ou presque) la pos­ses­sion de biens maté­riels, la Chine com­mu­nis­to-capi­ta­liste se devait d’é­ra­di­quer son iden­ti­té la plus authen­tique. En effet, la notion d’ « Empire du Milieu » n’était pas une for­mule pom­peuse rimant avec creuse. Le nom en idéo­grammes est tel­le­ment par­lant qu’on en arrive à se poser la ques­tion sui­vante : compte tenu de la signi­fi­ca­tion sym­bo­lique des signes uti­li­sés com­ment une telle déno­mi­na­tion a‑t-elle été occul­tée par tout un peuple ? Exception faite cer­tai­ne­ment d’érudits dont la sur­vie dépen­dait de leur obli­ga­tion d’ignorer toute inter­pré­ta­tion spi­ri­tuelle. Voici ce nom :

L’idéogramme à main gauche sty­lise une flèche plan­tée au milieu d’une cible (dans la Chine ancienne les cibles étaient car­rées). La notion expri­mée est celle de « milieu » avec, on s’en doute, celle de « jus­tesse » et donc de « pré­ci­sion ». Il y aurait beau­coup à dire sur l’ascèse que néces­site le tir à l’arc et, bien avant l’intégration au Zen japo­nais de cette dis­ci­pline, on sait, comme le rap­porte l’éminent sino­logue fran­çais Marcel Granet(1), qu’à la cour impé­riale viser une cible impli­quait non seule­ment une réelle adresse pour atteindre le centre mais encore néces­si­tait de faire preuve d’une élé­gance cor­po­relle dans le manie­ment de cette arme de jet. La notion de « milieu » connote ici des qua­li­tés se trans­po­sant dans un domaine éthique. La com­po­sante qua­li­ta­tive est indu­bi­ta­ble­ment pré­sente dans ce qui vient d’être dit. Appartenir à ce que sous-entend ce « milieu » exige une maî­trise et une « jus­tesse » dans le com­por­te­ment qui n’est pas sans rap­pe­ler la notion grecque de Dikè(2), terme que l’on tra­duit par « jus­tice », celle qu’exigent les Olympiens ; et ce, en oppo­si­tion à l’Hubris carac­té­ri­sant la déme­sure, autre­ment dit ce qui trans­gresse un équi­libre har­mo­nieux. « L’Homme mesure de toute chose » disait le Grec Protagoras.

Le second idéo­gramme est en réa­li­té un assem­blage de deux figures. D’abord le car­ré sty­li­sant un ter­ri­toire posi­tion­né selon les quatre hori­zons des points car­di­naux et on constate immé­dia­te­ment la paren­té avec la cible pro­pre­ment dite. L’idéogramme que contient ce car­ré signi­fie le jade, pierre de per­fec­tion sou­vent en rap­port avec le ciel(3). À ce pro­pos, le maître du pan­théon chi­nois est appe­lé l’ « Auguste de jade ». La cou­leur du jade serait celle d’une terre verte (féconde, garante d’abondance, en un mot « para­di­siaque »)(4) mais « spi­ri­tua­li­sée » par la signi­fi­ca­tion de ce miné­ral que pri­vi­lé­gie le ciel.