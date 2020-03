Cette fois, le peuple ne se laissera plus abuser

Il ne fau­dra pas que, le vent du bou­let pas­sé, Macron retourne à son natu­rel nar­cis­sique, hau­tain et mépri­sant. Il fau­dra que les pro­messes faites à l’occasion d’un grand désar­roi du peuple soient tenues. Il fau­dra que ce vibrant hom­mage ren­du au sec­teur public ne soit pas une tar­tuf­fe­rie de plus. Il fau­dra que la poli­tique du gou­ver­ne­ment s’infléchisse dans l’intérêt du peuple et non celui de la mon­dia­li­sa­tion mer­can­tile ou des inté­rêts de big phar­ma comme Trump l’an­nonce déjà.

Et sur­tout, il fau­dra que ce mot « sou­ve­rai­ne­té » – habi­tuel­le­ment un gros-mot pour Macron –, lâché hier soir, ne l’ait pas été avec arrière pen­sée du genre « On sait jamais, sur un mal­en­ten­du ça peut peut-être mar­cher », comme disait Jean-Claude Dusse alias Michel Blanc, dans Les Bronzés. On attend désor­mais le voir réem­ployé plus fré­quem­ment ! Sans mal­en­ten­du.

Charles André

L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »