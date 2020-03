Coronavirus : mieux vaut prévenir que guérir, ou… mourir

Nous trans­met­tons ici à tous des infor­ma­tions claires, simples et acces­sibles, qui décrivent exac­te­ment ce qu’est le virus Covid-19 (coro­na­vi­rus), com­ment il se trans­met d’une per­sonne à l’autre et com­ment il peut être neu­tra­li­sé très sim­ple­ment dans la vie de tous les jours.

L’infection par le virus ne pro­voque pas un rhume avec écou­le­ment nasal ou une toux grasse, mais une toux sèche, c’est la chose la plus facile à recon­naître.

Le virus ne résiste pas à la cha­leur et meurt s’il est expo­sé à des tem­pé­ra­tures de 26–27 degrés : il faut donc sou­vent consom­mer des bois­sons chaudes comme du thé, de la tisane ou de la soupe pen­dant la jour­née, ou sim­ple­ment de l’eau chaude : les liquides chauds neu­tra­lisent le virus, donc évi­tez de boire de l’eau gla­cée.

Pour ceux qui peuvent le faire, exposez-vous au soleil !

1. La taille du virus est assez grande (dia­mètre d’en­vi­ron 400–500 nano­mètres), donc n’im­porte quel type de masque peut l’ar­rê­ter : dans la vie nor­male, les masques spé­ciaux ne sont pas néces­saires, des masques simples suf­fisent.

En revanche, la situa­tion est dif­fé­rente pour les méde­cins et les pro­fes­sion­nels de san­té qui sont expo­sés à de fortes charges virales et doivent uti­li­ser des équi­pe­ments spé­ciaux.

2. Lorsque le virus se trouve sur des sur­faces métal­liques, il sur­vit pen­dant envi­ron 12 heures. Ainsi, lorsque vous tou­chez des sur­faces métal­liques telles que des poi­gnées de portes, des appa­reils élec­tro­mé­na­gers, des barres de tram­ways, etc., lavez-vous bien les mains et dés­in­fec­tez-les soi­gneu­se­ment.

3. Le virus peut vivre niché dans les vête­ments et les tis­sus pen­dant envi­ron 6⁄ 12 heures : les déter­gents nor­maux peuvent le tuer. Pour les vête­ments qui ne peuvent pas être lavés tous les jours, vous pou­vez les expo­ser au soleil de façon pro­lon­gée, le Covid 19 ne résis­te­ra pas.

Comment le Covid 19 se manifeste ?

1. Le virus s’ins­talle d’a­bord dans la gorge, pro­vo­quant une inflam­ma­tion et une sen­sa­tion de gorge sèche : ce symp­tôme peut durer 3⁄ 4 jours.

2. le virus voyage ensuite à tra­vers l’hu­mi­di­té pré­sente dans les voies res­pi­ra­toires, des­cend dans la tra­chée, puis s’ins­talle dans les pou­mons, pro­vo­quant une pneu­mo­nie. Cette étape dure envi­ron 5 à 6 jours.

3. La pneu­mo­nie se pro­duit par une forte fièvre et des dif­fi­cul­tés à res­pi­rer, mais elle n’est pas accom­pa­gnée des fris­son­ne­ments clas­siques. Si vous avez la sen­sa­tion de vous étouf­fer, contac­tez immé­dia­te­ment votre méde­cin.

Comment pouvez-vous l’éviter ?

1. La trans­mis­sion du virus se fait sur­tout par contact direct, en tou­chant des tis­sus ou des maté­riaux sur les­quels le virus est pré­sent : il est essen­tiel de se laver les mains fré­quem­ment.

Le virus ne sur­vit sur vos mains que pen­dant une dizaine de minutes, mais en dix minutes, beau­coup de choses peuvent arri­ver : se frot­ter les yeux ou se grat­ter le nez par exemple, et ain­si lais­sez le virus entrer dans votre gorge…

Alors, pour votre propre bien et pour celui des autres, lavez-vous les mains très sou­vent et dés­in­fec­tez-les !

2. Vous pou­vez vous gar­ga­ri­ser avec une solu­tion dés­in­fec­tante qui éli­mine ou mini­mise la quan­ti­té de virus qui pour­rait entrer dans votre gorge, ain­si vous l’é­li­mi­nez avant qu’il ne des­cende dans la tra­chée puis dans les pou­mons.

3. Désinfecter le cla­vier des ordi­na­teurs et des télé­phones por­tables.

De plus, le Covid19 peut ne pas pré­sen­ter de signes d’in­fec­tion pen­dant de nom­breux jours, pen­dant les­quels on ne peut pas savoir si une per­sonne est infec­tée ou pas.

Mais lorsque vous avez de la fièvre et/​ou que vous tous­sez, vos pou­mons sont géné­ra­le­ment déjà pris à 50 %.

Les experts sug­gèrent donc de faire une simple véri­fi­ca­tion que l’on peut faire soi-même tous les matins :



Prenez une grande res­pi­ra­tion et rete­nez votre souffle pen­dant plus de 10 secondes. Si vous y par­ve­nez sans tous­ser, sans sen­ti­ment d’op­pres­sion, etc., cela montre qu’il n’y a pas de fibrose dans les pou­mons, ce qui indique essen­tiel­le­ment l’ab­sence d’in­fec­tion.

​Dans des moments aus­si cri­tiques, faites cette véri­fi­ca­tion chaque matin dans un envi­ron­ne­ment d’air propre.

Ce sont là des infor­ma­tions et des conseils simples de méde­cins qui traitent les cas de Covid-19.

Autre conseil simple :

On doit s’as­su­rer de gar­der la gorge humide, au moins la moins sèche pos­sible. Buvez quelques gor­gées d’eau au moins toutes les 15 à 20 minutes.

Pourquoi ? Même si le virus pénètre dans votre bouche… l’eau ou d’autres liquides l’emporteront par l’œ­so­phage et dans l’es­to­mac.

Une fois dans l’es­to­mac, l’a­cide gas­trique va tuer le virus. Si vous ne buvez pas assez d’eau régu­liè­re­ment, le virus pour­ra ain­si péné­trer plus faci­le­ment dans vos pou­mons.

Partagez cette infor­ma­tion avec votre famille, vos amis et vos connais­sances, la soli­da­ri­té et le sens civique comptent.