Incompétents ou menteurs ? Les deux !

Mais on n’at­ten­dra pas long­temps avant que le Premier ministre annonce deux jours plus tard, le 14 mars 2020, la fer­me­ture à par­tir du 15 mars, de nom­breux lieux publics : res­tau­rants, bars, ciné­ma, dis­co­thèques, etc.

Et ce n’est pas tout. Lors de son allo­cu­tion télé­vi­sée du 12 mars, Macron n’a pas annon­cé la fer­me­ture des fron­tières natio­nales, puisque comme je le disais la semaine der­nière, un virus n’a pas de fron­tières… sans doute saute t‑il par-des­sus les bar­rières lais­sant der­rière lui le pauvre hère qui lui ser­vait de vec­teur. C’est donc pour cela que l’on apprend le 15 mars que la Slovénie, l’Autriche, la Lituanie, l’Italie, la Norvège, la Pologne, le Danemark et la Russie fer­maient leurs fron­tières. Il fau­dra quand même leur don­ner l’a­dresse de l’Élysée pour qu’ils lui expliquent !

Mais le plus beau et le plus rapide des demi-tours, on le doit à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation natio­nale, qui, inter­ro­gé le 12 mars au matin par BFM exclut abso­lu­ment la fer­me­ture totale des écoles, qu’il juge inadap­tée, au pro­fit d’une fer­me­ture ciblée au cas par cas.

Quelques heures plus tard, à l’heure du sou­per, Emmanuel Macron le renie­ra en annon­çant la fer­me­ture totale et pour une durée illi­mi­tée de toutes les crèches, écoles, col­lèges, lycées et uni­ver­si­tés.

Autre sinistre per­sonne à ne pas suivre : Michel Cymes, l’a­ni­ma­teur TV qui se prend pour un méde­cin, qui déclare solen­nel­le­ment le 10 mars : « Il n’y a abso­lu­ment aucune rai­son de s’in­quié­ter », et le 15 du même mois, déplo­rant le com­por­te­ment « irres­pon­sable » des Français : « Le virus est un enne­mi invi­sible. Donc les Français n’ont pas conscience du dan­ger qu’il repré­sente. »

Et pour ter­mi­ner ce flo­ri­lège, retour sur la Sybeth Ndaye, qui ce matin encore, qua­li­fiait de « fake news » les rumeurs d’un confi­ne­ment total immé­diat qui cir­culent depuis hier. Pourtant tous les jour­naux d’in­for­ma­tion TV et radio depuis ce matin nous pré­parent au confi­ne­ment… Réponse ce soir, avec une nou­velle allo­cu­tion du chef de l’État. Donnera t‑il rai­son à sa porte-parole, ou aux obser­va­teurs qui dénoncent le peu de sérieux et d’an­ti­ci­pa­tion des mesures prises depuis un mois ?

Patrice LEMAÎTRE

Notre illus­tra­tion à la une : Philippe Tastet [source]