Coronavirus : questions pratiques

Alors que la France est en confi­ne­ment depuis bien­tôt 2 semaines, les équipes de l’UFC-Que Choisir conti­nuent de vous infor­mer sur l’épidémie de Covid-19 et ses consé­quences. Pour cette deuxième édi­tion spé­ciale Coronavirus, des articles sur la san­té (hydroxy­chlo­ro­quine, pro­lon­ga­tion des ordon­nances…), sur le rem­bour­se­ment des voyages et évé­ne­ments annu­lés, les démé­na­ge­ments, les der­nières arnaques et sur les applis vidéo pour gar­der le contact avec ses proches.