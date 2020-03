Gilet Jaune, quel est ton métier ?

Raoult ! Raoult ! Raoult !

Comme des mil­lions de Français, les Gilets Jaunes rendent hom­mage au Professeur Éric Raoult pour son cou­rage inébran­lable de Gaulois réfrac­taire. Merci mon­sieur, mer­ci !

Être humain et com­pé­tent ne convient pas à toute la clique sou­mise au lob­by phar­ma­ceu­tique et finan­cier. Une fois encore…. Ça crève les yeux !

Le « tra­vail » de ces gens au pou­voir, le pou­voir visible mais sur­tout le pro­fond, l’État Profond, est de men­tir, men­tir, men­tir… ! Les médias sont leur voix. De l’OMS (Organisation de la Mauvaise Santé) au soi-disant ministre de notre san­té, ils n’ont de cesse de tra­fi­quer les chiffres sta­tis­tiques pour sus­ci­ter la peur pour des rai­sons poli­tiques. Macron nous fait le chef de guerre contre le virus, mais il doit s’assurer, nous dit-il, que ce qui gué­rit (l’hydroxychloroquine conju­gué à l’azithromycime) ne tue pas ! Pendant ce temps, les gens meurent : s’en émeut-il ? Lui et sa clique. Leur objec­tif : Pouvoir total, argent, contrôle abso­lu. George Orwell ne s’était pas trom­pé, nous y sommes.

Buzyn ex-ministre du men­songe et de la mise en péril de la vie des Français, son mari Lévy, alias la magouille, enne­mi juré de notre Professeur Raoult cer­tai­ne­ment pour des his­toires de gros sous et aus­si par jalou­sie patho­lo­gique, Salomon Jérôme n°2 du minis­tère de (pas) la san­té, on secoue tout ça et ils ne font Q’1. Un men­songe entre amis ! Nous n’avons plus confiance dans ces com­plo­teurs mor­bides. Le monde du Bien Commun vous déteste !

Il fau­dra rendre des comptes. C’est écrit !

Pour avoir un avis encore plus pré­cis sur leur mas­ca­rade dia­bo­lique, pen­chons-nous sur les pro­pos pré­mo­ni­toires donc pré­mé­di­tés de Jacques Attali :