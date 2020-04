Ma bonne semaine de mauvaise foi (5 avril 2020)

Je n’ose même pas ima­gi­ner une chan­son sur « Ebola la mala­die des noirs » chan­tée en Europe. Mais que fait la LICRA ?

Mardi 31 mars 2020

Y a t‑il un lien entre coro­na­vi­rus et anti­sé­mi­tisme ?

En tous cas, après le désastre qui a sui­vi la réunion évan­gé­lique de Mulhouse le mois der­nier, où un nombre impres­sion­nant de pro­tes­tants ont été conta­mi­nés, c’est au tour de la majo­ri­té de la popu­la­tion juive stras­bour­geoise (20 000 membres) d’être atteinte du Covid-19, d’a­près le grand rab­bin de Strasbourg.

Une per­sonne juive serait morte et au moins 20 autres seraient dans un état grave, sous séda­tifs et sous res­pi­ra­teur. Onze des treize rab­bins de la ville sont tom­bés malades et un se trouve dans un état grave.

Le grand rab­bin pense que la com­mu­nau­té avait mis trop de temps à recon­naître la gra­vi­té de la menace et a notam­ment poin­té du doigt les célé­bra­tions entou­rant la fête de Pourim (com­mé­mo­ra­tion de la déli­vrance mira­cu­leuse d’un mas­sacre de grande ampleur), le 9 mars.

Selon M. Weill, cela aurait même conduit à cer­taines mani­fes­ta­tions d’an­ti­sé­mi­tisme. On ne voit pas le rap­port, mais s’il le dit…

En Israël en tous cas, ce sont les ultra-ortho­doxes qui sont mon­trés du doigt. En effet ce sont les villes où les rab­bins ortho­doxes font la loi qui sont deve­nues les prin­ci­paux foyers de l’épidémie et la popu­la­tion redoute la conta­gion. À l’i­mage de Bnei Brak, ban­lieue de Tel-Aviv, qui est l’un des bas­tions des « crai­gnant-Dieu », 34% des rési­dents qui s’y sont fait tes­ter ont contrac­té le virus. La ville compte 508 cas décla­rés mais 1.800 per­sonnes seule­ment ont accep­té l’isolement !

Mercredi 1er avril 2020

Il n’y a pas d’argent parait-il pour aider l’hô­pi­tal public… Mais on apprend selon un com­mu­ni­qué conjoint entre le Maroc et l’Union Européenne, que l’Europe a fait un don de 150 mil­lions d’euros, spé­ci­fi­que­ment dédié aux besoins du Fonds spé­cial pour la ges­tion du coro­na­vi­rus au Maroc.

« L’UE entre­pren­dra par la suite de réorien­ter 300 mil­lions d’euros des fonds alloués au Maroc vers la réponse à la pan­dé­mie en accé­lé­rant leur mobi­li­sa­tion pour répondre aux besoins bud­gé­taires excep­tion­nels du Royaume », sou­ligne le com­mu­ni­qué.

Celui-ci a été ren­du public à la suite de l’entretien télé­pho­nique entre le ministre des Affaires étran­gères, de la coopé­ra­tion Africaine et des Marocains rési­dant à l’étranger, Nasser Bourita et le Commissaire à l’élargissement et à la poli­tique euro­péenne de voi­si­nage, Oliver Varhelyi.

On apprend en outre que 250 mil­lions seront alloués à la Tunisie et que l’UE se pré­pare éga­le­ment à aider l’Algérie.

Jeudi 2 avril 2020

L’Europe connaît actuel­le­ment, comme le reste du monde d’ailleurs, une crise sani­taire et huma­ni­taire sans pré­cé­dent. C’est à tra­vers ce genre de crises que l’on constate jus­te­ment le manque criant de soli­da­ri­té entre les nations euro­péennes et l’incapacité totale pour elles de pro­po­ser des réponses com­munes. À l’exception de mesures finan­cières (don­ner de l’argent au Maghreb) et de quelques beaux dis­cours, l’Union Européenne est com­plè­te­ment apa­thique et inutile aux peuples euro­péens.

Un geste de Fabio Rampelli reflète plei­ne­ment le sen­ti­ment ita­lien. En effet le vice-pré­sident de la Chambre des dépu­tés, après réflexion, a rem­pla­cé le dra­peau de l’Union euro­péenne par le dra­peau tri­co­lore vert-blanc-rouge, dans le bureau de la pré­si­dence. Un geste de rébel­lion contre l’UE, pour bien mon­trer le sen­ti­ment d’a­ban­don qui pré­vaut en Italie pen­dant cette guerre contre le coro­na­vi­rus. Le « non » aux coro­na­bonds d’Ursula von der Leyen, qui pré­fère dis­cu­ter de l’en­trée dans l’UE de l’Albanie et de la macé­doine du nord a beau­coup de mal à pas­ser chez nos frères voi­sins.

Le dépu­té de Fratelli d’Italia a donc fait un choix réflé­chi. Il a publié sur son pro­fil Twitter la vidéo dans laquelle il change de dra­peau en décla­rant : « Peut-être que nous nous rever­rons plus tard. Peut-être. » Un signe que la ban­nière étoi­lée pour­rait un jour dis­pa­raître ?