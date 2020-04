Arrêtez un peu de nous effrayer !

[Communiqué du 11 avril 2020]

La municipalité Estrosi doit retirer sa campagne de communication indécente !

En début d’a­près-midi, Christian Estrosi a pré­sen­té sur ses réseaux sociaux la nou­velle cam­pagne de com­mu­ni­ca­tion de la muni­ci­pa­li­té dans le cadre du confi­ne­ment, appe­lée à être dif­fu­sée sur inter­net mais aus­si à s’af­fi­cher dans Nice.

Les deux visuels pré­sentent pour l’un un corps à la morgue, dont on ne voit que les pieds, et pour l’autre une femme allon­gée (morte aus­si ?) exa­mi­née par des soi­gnants en com­bi­nai­son. Les deux sont assor­tis du slo­gan « Restez chez vous, sau­vez des vies – le sort de cha­cun c’est la res­pon­sa­bi­li­té de tous ». Cette nou­velle cam­pagne est par­ti­cu­liè­re­ment cho­quante, et même indé­cente, et je demande à Christian Estrosi d’y renon­cer !

Cette cam­pagne est cho­quante sur la forme bien sur, mais aus­si sur le fond.

Choquante sur la forme d’a­bord, car la mise en scène de mau­vais goût, digne d’une série télé­vi­sée, n’est pas plus à même de convaincre les citoyens que d’as­su­rer la séré­ni­té que notre période trou­blée néces­site. Elle peut, de sur­croît, repré­sen­ter une épreuve sup­plé­men­taire pour les familles des malades et des vic­times.

Choquante sur le fond ensuite, car s’il faut évi­dem­ment en appe­ler au bon com­por­te­ment de tous, il est insen­sé de vou­loir faire peser le poids des morts sur la conscience des citoyens. Les gou­ver­nants, actuels et pas­sés, ne peuvent s’exo­né­rer de leurs res­pon­sa­bi­li­tés dans cette situa­tion. Oui, notre classe diri­geante (poli­tiques, mais aus­si hauts-fonc­tion­naires) a failli dans sa mis­sion de pro­tec­tion, et nous décou­vrons notre pays non seule­ment dépour­vu mais inca­pable de pro­duire des tests, des res­pi­ra­teurs, ou même de simples masques en papier. Ceux qui ont cas­sé l’hô­pi­tal et détruit notre indus­trie sont davan­tage res­pon­sables que les Niçois !

La com­mu­ni­ca­tion, la recherche du buzz média­tique, ne peuvent pas tout jus­ti­fier, encore moins tout excu­ser. La muni­ci­pa­li­té Estrosi doit renon­cer à cette cam­pagne cho­quante et indé­cente.

Philippe Vardon

Vice-pré­sident du groupe RN au Conseil régio­nal de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Membre du Bureau natio­nal du RN