Ma bonne semaine de mauvaise foi (12 avril 2020)

Dimanche 5 avril 2020

Tribune juive, sous la plume de sa jour­na­liste vedette Sarah Cattan, nous apprend que, dès le début mars, des sources sérieuses et véri­fiées affir­maient qu’un vac­cin contre des virus (dont le COVID-19) était en cours de déve­lop­pe­ment en Israël, et même qu’il était en bonne voie. Selon le ministre israé­lien de la Science, ce nou­veau vac­cin oral, admi­nis­tré aux adultes et aux enfants, trans­for­me­rait la patho­lo­gie en un coup de froid très doux : tout indi­vi­du vac­ci­né et ensuite infec­té par le Covid-19 ne serait pas affec­té.

Le vac­cin aurait une double action :

• des pro­téines spé­ciales, pul­vé­ri­sées par spray oral, acti­ve­raient une réponse immu­ni­taire de la muqueuse, entraî­nant une réponse immu­ni­taire pro­té­geant le point d’entrée du virus.

• un deuxième niveau de pro­tec­tion se met­trait en action si le Covid-19 péné­trait l’organisme et dopait le sys­tème immu­ni­taire, le pro­té­geant avec les anti­corps et les glo­bules blancs néces­saires.

La chose se passe à l’Institut de recherche Migal Galilée, finan­cé par l’État et spé­cia­li­sé dans les domaines de la bio­tech­no­lo­gie, des sciences de l’environnement et de l’agriculture, lequel ins­ti­tut tra­vaillait depuis quatre ans sur un vac­cin qui pour­rait être adap­té pour lut­ter contre le nou­veau coro­na­vi­rus. Ledit vac­cin à action pré­ven­tive pro­tè­ge­rait les per­sonnes entrées en contact avec le virus deux semaines après l’inoculation.

L’État hébreu affirme être en mesure de tes­ter le vac­cin chez l’homme dès le 1er juin si le labo­ra­toire était exemp­té du pro­to­cole « pro­ces­sus de puri­fi­ca­tion com­plet ». Il faut aller vite, la concur­rence est active, notam­ment celle de la chlo­ro­quine.

Lundi 6 avril 2020

La Bulgarie est pour l’ins­tant rela­ti­ve­ment peu impac­tée par le Covid-19. Elle ne comp­tait en effet au début de la semaine « que » 549 cas confir­més et 22 morts. Mais le pays est tout de même pla­cé en état d’urgence. C’est pour cette rai­son que les dépu­tés et ministres bul­gares ont déci­dé d’of­frir leur salaire à la san­té publique. Ce don repré­sen­te­rait au total plu­sieurs mil­lions d’euros.

Avis aux par­le­men­taires fran­çais, dépu­tés et séna­teurs. Cela repré­sen­te­rait une coquette somme. Mesdames et mes­sieus les dépu­tés et séna­teurs, êtes vous prêts ?

Mardi 7 avril 2020

Alors que les prio­ri­tés bud­gé­taires euro­péennes devraient tout de même être réser­vées à la san­té publique et à la lutte contre le Covid-19, la Commissaire aux Transports de l’Union Européenne, vient d’accorder une pro­ro­ga­tion d’une sub­ven­tion de 813,8 mil­lions d’euros pour finan­cer la ligne fer­ro­viaire de ligne trans­al­pine à grande vitesse fran­co-ita­lienne, Lyon-Turin. Les détrac­teurs du pro­jet s’in­surgent contre une déci­sion qui viole les règles internes de l’Europe.

Cette sub­ven­tion de 813,8 mil­lions d’euros cor­res­pond en effet à un pro­gramme de 2 mil­liards d’euros de tra­vaux que le pro­mo­teur du Lyon-​Turin, la socié­té franco-​italienne Telt s’était enga­gé à ache­ver fin 2019. Or ceux--ci ne sont pas ter­mi­nés. Le contrat serait donc caduc et l’UE ne devrait plus accor­der cette sub­ven­tion.

Dans la période de désastre sani­taire que nous vivons en ce moment, alors que l’Italie n’a pas pu béné­fi­cier de l’aide euro­péenne, l’UE montre bien là où vont ses inté­rêts : l’é­co­no­mique avant l’hu­main, dans tous les cas !

Mercredi 8 avril 2020

Ce n’est pas le scé­na­rio d’un film comique. Selon RTL, lun­di 6 avril, 16 mil­lions de masques devaient arri­ver en France mais sont res­tés fina­le­ment à Shanghai. La rai­son ? Un pilote d’Air France a été tes­té posi­tif au coro­na­vi­rus la semaine pré­cé­dente et l’avion envoyé par la France qui devait trans­por­ter le char­ge­ment n’a tout sim­ple­ment pas pu par­tir. 😄

D’après une source gou­ver­ne­men­tale citée par la sta­tion de radio, d’im­por­tantes négo­cia­tions entre les auto­ri­tés fran­çaises et chi­noises seraient en cours pour trou­ver une solu­tion le plus rapi­de­ment pos­sible, l’avion dési­gné pour cette mis­sion se retrou­vant cloué au sol dans la méga­lo­pole chi­noise. Le stock de masques serait pla­cé sous haute pro­tec­tion.

Jeudi 9 avril 2020

Information reçue hier d’une amie turi­noise : en Italie, un pont s’est écrou­lé, un drame a donc été évi­té grâce aux mesures de confi­ne­ment. Ce pont se trouve à Aulla, sur le fleuve Magra, pas très loin du port de La Spezia, à la limite entre la Ligurie et la Toscane.

Cette affaire rap­pelle tris­te­ment celle du via­duc de Gênes qui s’é­tait écrou­lé le 14 août 2018 fai­sant 43 morts. Hier heu­reu­se­ment, un seul bles­sé léger était à déplo­rer parce que la cir­cu­la­tion est en ce moment for­te­ment dimi­nuée en rai­son du confi­ne­ment impo­sé.

La ministre Paola De Micheli a deman­dé un rap­port détaillé à Anas, la socié­té gérant cette route depuis 2018. Cet acci­dent est extrê­me­ment grave. Les pre­mières alarmes sur la sta­bi­li­té du pont remontent à 2013, mais… elles étaient tom­bées dans le vide. Selon l’agence ita­lienne AGI, les signa­le­ments d’automobilistes s’étaient mul­ti­pliés après une vague de mau­vais temps début novembre.

Mais on sait depuis l’af­faire de Gênes que les inté­rêts entre les construc­teurs et la mafia entraînent des tra­vaux mal ter­mi­nés tou­jours aux dépens de la sécu­ri­té. Le pro­chain sera-t-il le pont de la Magliana sur le Tibre à Rome, emprun­té chaque année par 20 mil­lions de véhi­cules et qui est sans cesse mon­tré du doigt par les uti­li­sa­teurs ?

Vendredi 10 avril 2020

Le jour­nal Le Parisien fai­sait sa une de son numé­ro domi­ni­cal avec quatre « pen­seurs » qui s’ex­pri­maient dans le jour­nal au sujet du « Monde d’a­près ». Entendez : après le Coronavirus bien enten­du ! Les quatre sont des gens connus : le cli­ma­to­logue Jean Jouzel, le com­mis­saire euro­péen Thierry Breton, le poli­to­logue Yascha Mounk et le géné­ti­cien Axel Kahn. On peut ne pas être d’ac­cord avec leurs opi­nions (lire à ce pro­pos Le jour d’après s’organise sans vous !) , ils n’en sont pas moins auto­ri­sés à don­ner leurs avis.

C’était sans comp­ter sans quelques pasio­na­rias de la cause fémi­niste, qui se sont immé­dia­te­ment offus­quées du fait que ce soit quatre hommes et aucune femme qui soient invi­tés à s’ex­pri­mer.