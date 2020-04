Incohérences et bavures de la gestion de crise

Toute la France a bien compris, désormais, que la situation de confinement qui nous est imposée résulte de l’impéritie totale de nos gouvernants. Le Président en tête.

Car le pro­fes­seur Didier Raoult l’affirme : « Jamais on n’a pra­ti­qué ain­si à l’époque moderne. On fai­sait ça au XIXe siècle pour le cho­lé­ra à Marseille. L’idée du can­ton­ne­ment des gens pour blo­quer les mala­dies infec­tieuses n’a jamais fait ses preuves. On ne sait même pas si ça fonc­tionne. C’est de l’improvisation sociale et on n’en mesure pas du tout les effets col­la­té­raux. » Le confi­ne­ment géné­ra­li­sé de la popu­la­tion s’apparente donc davan­tage à une pra­tique moyen­âgeuse qu’à celle d’un pays qui se veut moderne et à la pointe de la méde­cine.

Comme si le cafouillage auquel on assiste depuis trois mois ne suf­fi­sait pas, le Président y a ajou­té quelques couches lors de son allo­cu­tion. Il va réou­vrir « pro­gres­si­ve­ment » les portes des écoles, col­lèges, lycées aux élèves mais les ciné­ma, hôtels, res­tau­rants, bars, théâtres, etc… res­te­ront clos sine die (?) ; les fron­tières seront fer­mées mais seule­ment celles de l’« espace Schengen » — Europe oblige — ; les tests séro­lo­giques, « inutiles » il y a peu, seront géné­ra­li­sés mais uni­que­ment aux per­sonnes pré­sen­tant des symp­tômes (!) ; il nous encou­rage à sor­tir de chez soi pour aller cher­cher son pain mais sa police se montre impi­toyable avec ceux qu’elle traque (pas d’autre mot) pour cher­cher la petite bête…

En un mois de confi­ne­ment, plus d’un demi-mil­lion d’amendes ont été dres­sées pour non-res­pect des règles. Si j’étais mau­vaise langue, je dirais qu’on cherche à reprendre d’une main ce qu’on dis­tri­bue de l’autre. Dès lors, pas éton­nant que les bavures se mul­ti­plient. D’ailleurs les plaintes abondent. Parfois, ces bavures font preuve d’un manque de dis­cer­ne­ment ou de bon sens mais, très sou­vent, de la plus mau­vaise foi de la part des forces de l’ordre. Exactement comme dans la fable « Le loup et l’agneau » de Jean de La Fontaine :