Puissance populaire contre pouvoirs institutionnels : Spartacus contre Matamore

Au-delà ou en deçà de la crise actuelle qui, on ne le redi­ra pas assez, est rien moins que sani­taire, mais essen­tiel­le­ment civi­li­sa­tion­nelle, com­mence à poindre chez la Caste au pou­voir une indé­niable crainte de len­de­mains qui, à coup sûr, ne chan­te­ront pas.

Bien enten­du, elle en dénonce l’aspect « popu­liste ». Il n’en reste pas moins que des appels à se sou­le­ver, des ren­dez-vous fixés pour des insur­rec­tions à venir se dif­fusent sur les réseaux sociaux. Révoltes à opé­rer dès la fin du confi­ne­ment. Le calen­drier n’est, certes, pas cer­tain et pour le dire fami­liè­re­ment, on ne peut pas « touiller dans les mar­mites de l’histoire ».

Mais ce qui est sûr c’est qu’une « ère des soulèvements » est en gestation.

C’est régu­liè­re­ment que sur­vient ce que l’on peut appe­ler le « syn­drome de Spartacus ». Cet esclave thrace qui en com­pa­gnie de quelques « Gaulois réfrac­taires » fit ce que les his­to­riens nomment, benoi­te­ment une « guerre ser­vile ». Et ce pour dési­gner une rébel­lion contre un pou­voir ayant per­du, peu à peu, l’austère pater­na­lisme des patri­ciens romains et ne consi­dé­rant la plèbe et, à for­tio­ri, les esclaves que comme des gueux exploi­tables et cor­véables à mer­ci.

Il existe de mul­tiples exemples de ces sou­lè­ve­ments « ser­viles ». Il n’est pas néces­saire d’être grand clerc pour com­prendre qu’ils se mani­festent quand le peuple ne se recon­naît plus dans les élites au pou­voir. Dès lors le désac­cord entre la « puis­sance » popu­laire et le « pou­voir » ins­ti­tu­tion­nel devient fla­grant et l’insurrection est iné­luc­table.

La notion de peuple n’étant en rien uni­forme, les his­to­riens ana­ly­sant ces sou­lè­ve­ments font, à juste titre, res­sor­tir leurs dif­fé­rences. Mais ce qui leur est com­mun, c’est que le pou­voir ins­ti­tué, quelle que soit sa nature, n’est plus recon­nu comme « audible » et, donc, repré­sen­ta­tif du peuple. Souvenons-nous ici de la per­ti­nente ana­lyse de l’ethnologue Pierre Clastres concer­nant les Indiens Guayakis d’Amérique latine. Chaque matin, au centre de la place com­mune, le chef parle. Il dit et redit le mythe fon­da­men­tal, le rêve fon­da­teur de la tri­bu. Et c’est ce dis­cours issu de l’imaginaire col­lec­tif, qui assure l’unité de la com­mu­nau­té et per­met que chaque membre de celle-ci puisse, légi­ti­me­ment, vaquer à ses occu­pa­tions et ain­si assu­rer sa per­du­rance.

En extra­po­lant le pro­pos on peut dire que le sou­lè­ve­ment, l’insurrection, la rébel­lion etc. sur­viennent quand le « dis­cours offi­ciel » n’est plus res­sen­ti comme légi­time. Je dis bien res­sen­ti car il ne s’agit pas d’une concep­tion théo­rique, mais bien du sen­ti­ment dif­fus que le men­songe offi­ciel s’est géné­ra­li­sé. Et dès lors, pour tra­duire cela fami­liè­re­ment, « on ne me la fait plus ».

Dès lors et pour reprendre une expres­sion forte quoiqu’actuellement non poli­ti­que­ment cor­recte, de Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans L’Anti-Œdipe, on n’accepte plus de « se faire encu­ler par le socius ».

En bref la « domination sodomique » ne fait plus recette.

On a pu, un temps, mas­quer celle-ci sous de grandes maximes vides de sens. Mais, à cer­tains moments, « trop, c’est trop ». Le men­songe per­ma­nent est débus­qué pour ce qu’il est, une impos­ture qu’il convient de faire ces­ser.

On se sou­vient de la remarque bien connue de Platon dans La République : « C’est donc à ceux qui gou­vernent la cité, si vrai­ment on veut l’accorder à cer­tains, que revient la pos­si­bi­li­té de men­tir. » Le « si » est d’importance. D’autant que le phi­lo­sophe fait une dis­tinc­tion inté­res­sante entre le « men­songe par igno­rance », on ne peut pas tout savoir, et le « men­songe en paroles », que le men­teur pro­fesse consciem­ment (La République II, 282, a).

Or c’est bien la conjonc­tion de ces deux men­songes qui carac­té­rise, de nos jours, la parole publique. Et il n’y a donc pas lieu de s’étonner que celle-ci soit, avec constance et, cer­tai­ne­ment dura­ble­ment, sus­pec­tée voire mépri­sée et devienne ain­si, tota­le­ment, inau­dible.

Cette parole publique est le fait de ce que Jean-Jacques Rousseau nom­mait des « empres­sés fai­néants ». Ils parlent et ne font rien. Le Rien étant leur valeur abso­lue. Chez ceux-ci « on apprend à plai­der avec art la cause du men­songe, à ébran­ler tous les pré­misses de ver­tu, à colo­rer de sophismes sub­tils ses pas­sions et ses pré­ju­gés, et à don­ner à l’erreur un cer­tain tour à la mode selon les maximes du jour. » (La Nouvelle Héloïse, seconde par­tie, lettre XIV).

Ce men­songe géné­ra­li­sé de la Caste au Pouvoir est le fruit d’un ama­teu­risme de plus en plus évident. Amateurisme se cachant der­rière une arro­gance sans nom et une suf­fi­sance de plus en plus évi­dente. Ce qui est d’autant plus amu­sant, c’est que la tech­no­struc­ture en place, sou­te­nue par des jour­na­listes aux ordres et par des experts avides de recon­nais­sance, pro­fère ce men­songe au nom d’un mora­lisme affi­ché urbi et orbi.

Il est tou­jours inté­res­sant pour bien appré­cier un phé­no­mène d’en repé­rer la « cari­ca­ture ». Celle-ci, ne l’oublions pas, a pour fonc­tion de char­ger le trait afin de bien faire res­sor­tir ce qui sans cela ne serait pas per­cep­tible. C’est le rôle que l’on peut accor­der à l’actuel loca­taire de l’Élysée. Il cris­tal­lise les diverses tares de la « théâ­tro­cra­tie » poli­tique.

Avec les qua­li­tés du bon théâ­treux qu’il fut dans sa jeu­nesse, il conti­nue à jouer des rôles et pour ce faire se pare de divers masques (per­so­na) qu’il peut chan­ger à loi­sir.

Ainsi outre ses dégui­se­ments divers lui allant comme un gant : avia­teur, sol­dat, infir­mier, etc., le der­nier en date est celui du res­pon­sable recon­nais­sant avec humi­li­té quelques erreurs dans la ges­tion de la crise en cours.

Cette « humi­li­té » fut sou­li­gnée par nombre de « bul­le­tins parois­siaux » se pré­nom­mant presse de réfé­rence. Et leurs jour­na­listes pas­sant, inlas­sa­ble­ment, leur brosse à reluire sur un pré­sident qui repré­sente, on ne peut mieux, l’idéologie mora­liste propre à la bien­pen­sance.

Tous les pon­cifs tenant le haut du pavé y étaient égre­nés, jusqu’à plus soif. Le pro­gres­sisme, le déve­lop­pe­men­ta­lisme, l’économicisme, sans oublier, bien enten­du, le répu­bli­ca­nisme. Le tout avec l’approbation de « scien­ti­fiques » (bien connus ? recon­nus ?) res­sem­blant plus à des per­son­nages de Cour qu’à d’authentiques « trou­veurs ».