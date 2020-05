Olympiades Corona : le podium des plus mal soignés du Monde au 1er mai

Olympiades Corona, 1ère Guerre bac­té­rio­lo­gique mon­diale : le podium des plus mal soi­gnés du Monde au 1er mai 2020. Dans le « top 5 » des 188 pays tou­chés par le coro­na­vi­rus, la France sixième puis­sance mon­diale se classe 5e impuis­sance mon­diale. Heureusement, la Belgique est indé­trô­nable : le pays le plus Français du monde, sauve l’hon­neur des fran­co­phones.

Pays Population en mil­lions Nombre total de morts Nombre de morts pour 100.000 h. 1 Belgique 11,3 7 703 68 2 Espagne 46,4 24 543 53 3 Italie 61,3 28 236 46 4 Angleterre 63,4 27 583 44 5 France 69,8 24 594 35 10 États-unis 333,5 64 943 20

Ce tableau est le seul indi­ca­teur objec­tif. Il donne pour chaque pays le nombre de morts pour une popu­la­tion égale de 100.000 habi­tants. Mis à part les Américains ex-Européens, le miasme no-bor­der qui n’au­rait pas de pas­se­port semble s’a­char­ner sur la vieille Europe qui n’en finit pas d’ac­cueillir migrants rem­pla­çants et toutes les erreurs du Monde. Que des pays du vieux conti­nent dont on se demande s’il vont être réani­més après la crise éco­no­mique qui se pro­file, après que la crise sani­taire aura ache­vé son géno­cide social.

Voyons un peu ce qui se passe ailleurs sur les autres conti­nents, tou­jours pour 100 000 habi­tants :

• La Chine qui a savam­ment décla­ré la guerre au monde occi­den­tal : 0.3 Quasiment rien. Cent fois moins qu’en France. Étonnant, non ? Les com­plo­tistes : Silence ! dans les rangs.

• La Corée du sud : 0.5, ces gens sont orga­ni­sés, pas comme nous.

• La Russie : 0.7, guère plus. Ce seul plus grand pays d’Europe qui n’est pas dans notre Europe de car­na­val a envoyé ses méde­cins en Italie. Ces der­niers sau­ront s’en sou­ve­nir.

• Cuba : 0.5, le pays pauvre qui a aus­si envoyé ses méde­cins en Italie.

• Venezuela : 0.03, une misère pour ce pays où le litre d’es­sence à la pompe est gra­tuit.

Dans tous les autres pays du monde les chiffres sont, au regard de leurs popu­la­tions, déri­soires. Pour ce qui est pré­ten­du être — rap­pe­lons le — une pan­dé­mie meur­trière.

Cuillère de bois à cette cin­quan­taine de pays qui comptent des malades, certes mais ZÉRO mort. On y trouve le Groenland ou le Vatican, ce qui ne sur­pren­dra per­sonne, mais d’autres très grands pays, ce qui est pour le moins étrange : Le Vietnam, Madagascar, la Mongolie, etc. et la République cen­tra­fri­caine et son sable chaud où nous aimons tant guer­royer (Opex Sangaris).

On s’in­ter­roge tout de même sur ce virus stra­tège et ses frappes chi­rur­gi­cales sur les Occidentaux ; mais qui pré­serve le reste du monde. Quelqu’un tire les ficelles, mais qui : Dieu ou son faire-valoir le diable, le Nouvel Ordre Mondial, les Chinois, les anti­sé­mites, les adeptes de Raël ou de la Terre plate, la nature tout sim­ple­ment qui éli­mine les plus faibles ?

Tous les soirs, Jérôme Solomon, le croque-mort paten­té ne manque pas de poin­ter du doigt (d’hon­neur) le mau­vais élève amé­ri­cain, com­prendre le méchant Trump. « Les États-Unis sont désor­mais, de très loin, le pays de la pla­nète comp­tant le plus de morts du coro­na­vi­rus, avec plus de 60 000 décès ». Un chiffre impres­sion­nant sauf qu’il cor­res­pond à une popu­la­tion cinq fois plus nom­breuse que la nôtre. Quelle mau­vaise foi ce Jérôme ! Quel habile mani­pu­la­teur, sur­tout. Comprendre sur­tout « Vous voyez, chers Français, c’est pire ailleurs, notam­ment chez Trump ! ». Pour le gogo, savoir qu’on meurt plus ailleurs est ras­su­rant, le mal­heur des uns fai­sant le bon­heur des autres.

Il est un autre décompte macabre pour cette France mobi­li­sée pour le Corona… [ou contre ? non c’est bien « pour », la bête est utile] et là, Jérôme Solomon ne la ramène pas.

Le classement des plus mal soignés du Monde

Ici, le taux de décès par rap­port aux cas confir­més. En clair, com­bien on a de « chances » de mou­rir quand on est un cas confir­mé. Bref dans quel pays on est le plus mal soi­gné. Dans ce clas­se­ment mon­dial (source Wikipedia), si on retire les pays qui ont très peu de cas, comme le Yémen ou le Nicaragua, la France arrive en tête avec 18.89%. Talonnée par les autres vieux pays d’Europe.