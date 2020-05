Merci à nos 600 000 lecteurs !

C’était il y a un an, jour pour jour

Nice Provence Info renais­sait de ses cendres après avoir subi une mal­ver­sa­tion déli­bé­rée de son ancien héber­geur qui effa­çait non seule­ment notre site mais aus­si 30 jours de sau­ve­garde. Nous per­dions quatre années d’his­to­rique et plus de 7 000 articles.

Cet acte déli­bé­ré a bien failli nous anéan­tir, mais la force est en nous et nous nous rap­pe­lons de cet adage de Nietzsche : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. »

Nous avons donc redé­mar­ré un tout nou­veau site chez un nou­vel héber­geur (Infomaniak en Suisse qui nous donne entiè­re­ment satis­fac­tion, bien plus qu’a­vec OVH) et refor­ma­té sa pré­sen­ta­tion (en nous appuyant sur Divi, pour ceux qui connaissent).

Les résultats sont là :