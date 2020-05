Le sursaut espéré

Faut-il redire que ce que nous vivons mérite d’être qualifié de jamais vu dans l’Histoire du monde ?

Certes, durant des périodes sombres d’épidémies, des cités connurent le confi­ne­ment, les voya­geurs évi­taient de tra­ver­ser des régions frap­pées par le mal et les habi­tants fuyaient leur ter­ri­toire que la mort s’attribuait.

Une arrière-arrière-grand-mère mater­nelle par­vint à sur­vivre au cho­lé­ra qui s’empara de Marseille en 1884. Le fléau vint de Saïgon, appor­té par un navire qui entra dans le port de Toulon. De là, l’épidémie gagna la cité pho­céenne et se pro­pa­gea jusqu’en Arles. Cette ancêtre sur­vé­cut alors que l’on ne comp­tait plus les décès dans son quar­tier, dans sa rue, dans son immeuble. Elle pré­ten­dit que sa sur­vie résul­tait du fait qu’elle ne ces­sa pas de man­ger de l’oignon durant ces jours affreux. Thérapie per­son­nelle mais aus­si, aux dires de ceux qui connurent cette fière dame, un tem­pé­ra­ment mili­taire et un carac­tère trem­pé dans l’eau bap­tis­male de l’abbaye Saint-Victor. Ce der­nier était offi­cier dans la légion romaine et son nom résonne comme un appel à la vic­toire. Dans ce Marseille dévas­té, d’autres per­sonnes refu­sèrent le déses­poir et unirent leurs dévoue­ments. On songe au roman de Jean Giono, Le hus­sard sur le toit, se dérou­lant dans une Provence frap­pée par la seconde épi­dé­mie de Choléra, en 1834 ; celle évo­quée pré­cé­dem­ment étant la cin­quième. Le cinéaste Jean-Paul Rappeneau réa­li­sa (en 1995) une adap­ta­tion fidèle de ce récit avec des images tra­giques aux colo­ra­tions rap­pe­lant la pein­ture d’un Théodore Géricault(1). D’autres ciné­philes son­ge­ront au Septième Sceau d’Ingmar Bergman. Et, ces jours der­niers, dans les médias, les plus culti­vés des com­men­ta­teurs citèrent fré­quem­ment La Peste d’Albert Camus. Parmi les habi­tués de Nice Provence Info, de grands pas­sion­nés de lit­té­ra­ture éprou­ve­ront peut-être le désir de relire l’un des plus hal­lu­ci­nants textes d’Edgar Allan Poe, Le Masque de la Mort rouge(2). Un conte rédi­gé par une plume trem­pée dans une peur impré­gnée de virus et qui res­ti­tue la psy­chose panique pro­vo­quée par le péril épi­dé­mique.

Pages et images de ces évé­ne­ments tirés de l’Histoire ou roman­cés nous accom­pa­gnèrent durant ces der­nières semaines. Mais nous étions dans le pré­sent, dans le tan­gible, dans une réa­li­té aux allures de per­ma­nente rubrique nécro­lo­gique tan­dis que le cau­che­mar vécu jadis par nos ancêtres gagnait tous les conti­nents. Constatation n’échappant à per­sonne, la socié­té pla­né­taire concoc­tée par un très sélec­tif col­lège d’affairistes flan­qués de futu­ro­logues uto­pistes, n’est plus cré­dible.

Ce qui signifie que nous sommes à un tournant sans précédent de l’Histoire

Nous vivons l’une de ces périodes de totale incer­ti­tude quant à des len­de­mains qui risquent fort de déchan­ter ; et ce, d’autant qu’on nous les assu­rait par­ti­cu­liè­re­ment radieux. Cela s’appelait « la mon­dia­li­sa­tion heu­reuse ». Les Français et tous les autres peuples d’Europe vont-ils, en fre­don­nant cet Hymne à la Joie deve­nu bruxel­lois, se retrous­ser allé­gre­ment les manches afin de res­tau­rer le rêve fra­cas­sé de ceux qui se veulent apa­trides et s’efforcent d’éradiquer l’ethno-culture de notre conti­nent (mais aus­si par­tout dans le monde) ? Sisyphe, hélas, a ses émules. Ou, après un tel ratage, seront-ils déter­mi­nés à chan­ger de cap… et de capi­taines ? À chan­ger radi­ca­le­ment de socié­té et, pour y par­ve­nir, il faut d’abord, en urgence, un autre état d’esprit aux anti­podes de l’actuelle men­ta­li­té bisou­nours qui léni­fie les consciences.

Ces der­niers jours, tri­bunes et mani­festes, signés par des bataillons de célé­bri­tés – prin­ci­pa­le­ment du show biz – mul­ti­plient les appels à ce que les len­de­mains du « décon­fi­ne­ment » voient sur­gir un nou­veau mode d’existence. La palme revient à Nicolas Hulot qui, dans un célèbre quo­ti­dien, affiche 100 pro­po­si­tions com­men­çant toutes par une for­mule qua­si pro­phé­tique : Le temps est venu… La pre­mière donne le ton : « Le temps est venu, ensemble, de poser les pre­mières pierres d’un monde nou­veau ». Grandiose ! Exhaltant ! Puissant ! Mais reste à savoir de quel monde il s’agit car les injonc­tions que le Hulot débite ensuite se révèlent d’une affli­geante bana­li­té jointe à la convo­ca­tion mas­sive de lieux com­muns. Qu’on en juge : « Le temps est venu de trans­for­mer la peur en espoir… Le temps est venu de ne plus se men­tir… Le temps est venu de réani­mer notre huma­ni­té…» Et notre grand homme vert-éco­lo en a encore 96 comme ça. Il ne manque plus que « si tous les gars du monde se don­naient la main » et « les lilas refleu­ri­ront ». On oscille allè­gre­ment entre le lyrisme mir­li­to­nesque de dis­cours Troisième République et un cre­do à des­ti­na­tion de rou­tards new age.

« Soldats, du haut de ces pyra­mides qua­rante siècles vous contemplent !» Cette célèbre phrase, lan­cée par Bonaparte au seuil d’un com­bat déci­sif, tra­duit un tout autre état d’esprit que celui de nos actuels his­trions péti­tion­naires. Le jeune géné­ral convoque un for­mi­dable pas­sé his­to­rique pour gal­va­ni­ser ses troupes. Preuve que des ves­tiges impres­sion­nants d’anciennes civi­li­sa­tions ont le pou­voir de pro­vo­quer un enthou­siasme irré­sis­tible.

On attend les res­pon­sables fran­çais capables de dire qu’après l’épreuve que nous venons de vivre, il serait aber­rant de recom­men­cer la mes­quine exis­tence qui, depuis plus de soixante ans, fait crou­pir notre peuple dans une affli­geante médio­cri­té. Qui s’écrira :