Human Rights Watch : des amalgames répugnants

Toutefois, cette organisation est de plus en plus critiquée quant à son indépendance et la façon dont elle mène certaines missions

À juste titre, d’ailleurs, car elle est notam­ment sou­te­nue par le très contro­ver­sé mil­liar­daire amé­ri­cain George Soros qui, en 2010, lui a géné­reu­se­ment attri­bué une sub­ven­tion de 100 mil­lions de dol­lars, sur dix ans, via sa très trouble Open Society Foundation. Il s’agit de la plus impor­tante sub­ven­tion jamais accor­dée à une ONG par le mil­liar­daire. Or, il ne fait mys­tère pour per­sonne que Soros œuvre en sous-marin par­tout dans le monde pour faire avan­cer son prin­cipe de « Société ouverte » en désta­bi­li­sant les sys­tèmes reli­gieux et les régimes poli­tiques tra­di­tion­nels.

Par ailleurs, HRW est soup­çon­née d’être direc­te­ment reliée au Ministère des Affaires Étrangères amé­ri­cain : Peter Osnos, ancien pré­sident de HRW, a été édi­teur de George Soros et direc­teur géné­ral des affaires publiques et Alice Henkin, vice-pré­si­dente de HRW, a été pré­si­dente du conseil et chef de la direc­tion de CNN News.

Enfin, l’organisation a été accu­sée à de nom­breuses reprises d’avoir reçu des contri­bu­tions de la part du gou­ver­ne­ment danois, notam­ment en 2009. On le voit, la qua­li­té de « non gou­ver­ne­men­tale » a pas mal de plomb dans l’aile.

La France est un pays particulièrement visé par la HRW

Le mili­tant mil­liar­daire Soros y étant un repris de jus­tice – condam­né, à la fin des années 1980, pour délit d’initié –, il ne fait guère de doute que ce ciblage est une consé­quence de la ran­cœur du mil­liar­daire sub­ver­sif. Pour l’organisation, toutes les occa­sions sont bonnes de bro­car­der le modèle laïque fran­çais et ses lois jugées dis­cri­mi­nantes ou « raci­santes ». Même la crise sani­taire ne les désarmes pas. Ainsi, Kenneth Roth, le pré­sident de l’ONG – dont la neu­tra­li­té idéo­lo­gique et poli­tique est lar­ge­ment contes­table, on l’a vu – a lan­cé cette remarque assas­sine sur Twitter : « L’islamophobie peut-elle être plus évi­dente ? Le gou­ver­ne­ment fran­çais recom­mande les masques mais inter­dit encore la bur­qa ». Un tweet qui fai­sait réfé­rence à un article du Washington Post inti­tu­lé « La France pré­co­nise le port des masques pour contrô­ler le coro­na­vi­rus. Les bur­qas demeurent inter­dites ». Les amal­games les plus crasses sont ain­si mis au ser­vice d’une logique de désta­bi­li­sa­tion écœu­rante.