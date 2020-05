L’écologie illogique des maires verts

Certes, ce n’est pas encore la mythique Route 66 tra­cée jadis pour la conquête de l’Ouest, tra­ver­sée aujourd’­hui par des hordes de bikers façon Easy Rider, mais on a la piste cyclable à la Française de Nice à Villeneuve-Loubet, dite « La lit­to­rale ».



Créée en 2003 notre Littorale est le royaume de la petite reine. Et des nou­veaux trans­ports doux : la bicy­clette de Paulette se voit par­ta­ger son tra­cé dédié avec toutes sortes d’en­gins qui vont des rol­lers à la rosa­lie en pas­sant par les trot­ti­nettes. Ça en fait du tra­fic.

Les dif­fé­rents édiles sur le par­cours ont donc amé­na­gé cette piste verte comme ils ont pu avec les moyens du bord, de mer. Avec un Stop ici, un feu là, une tra­ver­sée de voie, des trot­toirs à esca­la­der, des obs­tacles en tout genre, des pié­tons qui tra­versent, des pous­settes. On pose plus sou­vent le pied à terre que sur la pédale. Le sla­lom finit par être plus dan­ge­reux que de rou­ler sim­ple­ment sur la route mais qu’im­porte, ce qui compte c’est de sur­fer sur la vague éco­lo.

C’est donc sur cette vague que le maire de Cagnes la Balnéaire vient de diva­guer. Son bord de mer a per­du une voie rou­tière au pro­fit béné­fique des dépla­ce­ments doux, com­prendre non pol­luants.

Ainsi, un pla­giste char­gé de son mate­las et son mar­mot sous le bras, vou­lant rejoindre son auto sale garée à l’ex­trême droite devra enjam­ber sept espaces dis­tincts (voir pho­to ci-des­sus) en pre­nant garde de :

• tra­ver­ser un espace pié­ton, puis…

• tra­ver­ser la pre­mière piste deux voies cyclable en regar­dant d’a­bord à gauche, puis à droite. Ensuite…

• pas­ser un deuxième espace pié­ton.

• contour­ner les espaces sta­tion­ne­ment qui res­tent, payants bien sûr.

• fran­chir une deuxième deux voies cyclables, en regar­dant d’a­bord à gauche, puis à droite…

• tra­ver­ser au feu une seule voie auto­mo­bile en véri­fiant sa gauche, ce n’est pas fini…

• attendre sur l’î­lot que la deuxième double-voie auto­mo­bile soit claire main droite (Ne pas se trom­per, la main droite est celle qui a le pouce à gauche)

et tra­ver­ser pour rejoindre enfin son véhi­cule garé à Perpette-les-Oies, les places payantes sont rares et chères à Cagnes la Balnéaire.

Comme on le sait, sur la Côte d’Azur, le tra­fic est-ouest est déjà bien dif­fi­cile puis­qu’il ne peut s’ef­fec­tuer que sur le lit­to­ral et sur l’au­to­route… à péage ! Au moins pour les gens qui tra­vaillent, tout le monde ne va pas à la plage, du moins quand c’é­tait encore auto­ri­sé. Trois solu­tions :

1- le bord de mer dit RN98 deux voies,

2- la RN7 deux voies et

3- l’au­to­route 4 voies.

Le maire de Cagnes a donc supprimé une de ces voies, au nom de… de quoi ?

Dès l’annonce du décon­fi­ne­ment, la ques­tion des trans­ports s’est posée. « Comment évi­ter la sur­charge des trans­ports en com­mun et le recours mas­sif à la voi­ture indi­vi­duelle pour pré­ser­ver la qua­li­té de l’air et les dis­tan­cia­tions sociale lors du retour pro­gres­sif au tra­vail ». Action, réac­tion : les tra­vaux ont illi­co été enga­gés. Encore des mil­liers d’eu­ros englou­tis.

En 2012, le maire de Cagnes avait déjà été la risée du monde avec sa ver­ba­li­sa­tion des cyclistes au delà de 10 km/​h.