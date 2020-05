La marchandisation du corps humain, ça existe déjà

Juristes pour l’en­fance

Scandale des bébés ukrainiens : quelles solutions pour les enfants ?

La fer­me­ture des fron­tières a révé­lé au monde la situa­tion de dizaines (bien­tôt de cen­taines) d’enfants nés de GPA en Ukraine, réunis dans des pou­pon­nières impro­vi­sées par les agences de GPA dont les clients sont empê­chés de venir récu­pé­rer l’enfant com­man­dé.

La situa­tion cruelle de ces bébés fait res­sor­tir l’urgence de légi­fé­rer de manière ferme pour pros­crire défi­ni­ti­ve­ment ces tra­fics d’êtres humains qui violent les droits des enfants.

L’association Juristes pour l’enfance salue la décla­ra­tion du Commissaire aux droits de l’enfant du pré­sident ukrai­nien, Mykola Kuleba, en faveur d’une inter­dic­tion de la GPA en Ukraine.

Elle appelle une nou­velle fois la France à lan­cer l’initiative d’un mora­toire inter­na­tio­nal sur la GPA.

Pour l’heure, il convient de prendre soin des enfants qui sont en train de passer les premières semaines de leur vie à l’isolement

Ces enfants ne sont pas nés seuls, car per­sonne ne nait seul : ils sont nés d’une mère dont le contrat de GPA a orga­ni­sé la dis­pa­ri­tion dès leur nais­sance. Même dans les cas où les com­man­di­taires viennent récep­tion­ner l’enfant, l’enfant est tou­jours sépa­ré de sa mère de nais­sance, déli­bé­ré­ment expo­sé au risque bien connu de la bles­sure d’abandon, un choc trau­ma­tique majeur qui, s’il est révé­lé par les cir­cons­tances pré­sentes, existe dans toutes les GPA.

À cet aban­don pro­gram­mé, s’ajoute aujourd’hui l’absence de rela­tions affec­tives sécu­ri­sées pen­dant de longues semaines.

La soli­tude et l’isolement des enfants sont la consé­quence du contrat pas­sé entre la mère por­teuse, l’agence et ceux qui ont com­man­dé ces enfants : c’est parce que l’enfant a été envi­sa­gé, avant même sa concep­tion, comme une mar­chan­dise que l’on cède, qu’il subit aujourd’hui le sort des mar­chan­dises sto­ckées dans des dépôts en atten­dant d’être récu­pé­rées.

En outre, si la fer­me­ture des fron­tières révèle la situa­tion cho­quante des enfants non récep­tion­nés, cette situa­tion n’a en réa­li­té rien d’exceptionnel et la GPA expose chaque fois l’enfant au risque que les com­man­di­taires ne le récu­pèrent pas pour des rai­sons diverses (chan­ge­ment d’avis, sépa­ra­tion du couple, enfant han­di­ca­pé, mort du com­man­di­taire etc).

Des évêques ukrai­niens ont deman­dé « l’in­ter­dic­tion de la mater­ni­té de sub­sti­tu­tion sous quelque forme que ce soit et la garan­tie d’une garde et d’une adop­tion adé­quates des nou­veau-nés ».

L’Italie avait déjà fait ce choix de reti­rer au couple com­man­di­taire l’enfant obte­nu par GPA en Russie pour le confier à une famille d’accueil en vue de son adop­tion, et avait obte­nu gain de cause devant la Grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, 27 jan­vier 2015, no 25358 – 12, Paradiso et Campanelli c/​Italie).

Certes, par­mi les com­man­di­taires étran­gers, l’homme est le plus sou­vent le père bio­lo­gique de l’enfant : confier l’enfant à l’adoption le pri­ve­rait de son père bio­lo­gique.

Pourtant, les contrac­tants ne s’émeuvent guère de pri­ver l’enfant de sa mère bio­lo­gique, après avoir ren­du la mater­ni­té obs­cure en dis­so­ciant celle-ci entre une don­neuse d’ovocyte et une ges­ta­trice. En réa­li­té, il appa­raît que le lien bio­lo­gique n’a de valeur que dans la mesure où cela arrange les adultes.

L’extrême dif­fi­cul­té de déga­ger une situa­tion juste pour ces enfants ukrai­niens révèle l’impasse à laquelle conduit la GPA qui expose les enfants à ce genre de situa­tion.

C’est pour­quoi, Juristes pour l’enfance appelle de ses vœux :

• La fer­me­ture immé­diate de toutes les cli­niques, agences et socié­tés spé­cia­li­sées dans le GPA, la sai­sie de leurs biens en vue de la créa­tion de fon­da­tions des­ti­nées à venir en aide aux enfants (orphe­li­nats, orga­nismes d’aide à des mères en détresse, orga­nismes de par­rai­nage d’enfants et de sou­tien aux familles).

• L’adoption d’une conven­tion inter­na­tio­nale pro­hi­bant la GPA.

