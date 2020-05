Ma bonne semaine de mauvaise foi (31 mai 2020)

Moralité : après seule­ment deux semaines de décon­fi­ne­ment, une quan­ti­té invrai­sem­blable de masques chi­rur­gi­caux et de gants en latex jonchent déjà les fonds marins de la Méditerranée, comme à Antibes…

Lundi 25 mai 2020

Pendant le décon­fi­ne­ment, la répres­sion conti­nue. Vous n’a­vez pas vu, dans vos jour­naux télé­vi­sés, d’i­mages de mani­fes­ta­tions de soi­gnants ? Vous pen­sez sans doute que tout ça, c’est ter­mi­né, ran­gé avec les Gilets Jaunes dans un coin. Et bien non, les soi­gnants ne sont tou­jours pas contents de leur sort. Et main­te­nant que l’é­pi­dé­mie les laisse un peu souf­fler, quelques-uns ont repris les mani­fes­ta­tions, au moins à Paris.

C’était le cas jeu­di der­nier devant l’hô­pi­tal Robert-Debré (19ᵉ arron­dis­se­ment), où plus de 400 per­sonnes, dont de nom­breux soi­gnants, s’étaient réunies devant l’hôpital pari­sien pour deman­der des moyens sup­plé­men­taires pour l’hô­pi­tal public.

Ceci n’est qu’une consé­quence logique des nom­breuses pénu­ries (per­son­nel, maté­riel, etc.) dénon­cées depuis des années, sans aucune réac­tion de la part de Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron qui ont lais­sé faire (s’ils n’ont pas encou­ra­gé) la déli­ques­cence de nos ser­vices de soin.

Fidèles à la concep­tion gou­ver­ne­men­tale du droit de mani­fes­ter, les forces de l’ordre ont ver­ba­li­sé une cin­quan­taine de per­sonnes pour avoir refu­sé de se dis­per­ser. Trois d’entre elles ont été pla­cées en garde à vue.

Certains espé­raient un chan­ge­ment « après »…

Mardi 26 mai 2020

Depuis une semaine, plus de 30 000 com­munes ont vu leurs conseils muni­ci­paux être pour­vus… et ces conseils peuvent enfin se réunir pour élire leur maire, les anciens maires ayant été pro­ro­gés voient donc leur man­dat se ter­mi­ner effec­ti­ve­ment. Mais un peu moins de 5 000 com­munes, en par­ti­cu­lier les grandes villes, où les listes sont plus nom­breuses, ne savent pas qui pour­rait rem­por­ter ces élec­tions. Ces com­munes repré­sen­tant quand même plus de 25 mil­lions d’habitants. Et faute de deuxième tour rapide, il fau­dra reprendre tout le pro­ces­sus élec­to­ral à zéro.

Le conseil scien­ti­fique Covid-19, qui nous expli­quait sans rire en pleine pan­dé­mie que rien ne s’opposait à ce qu’ait lieu le pre­mier tour des élec­tions muni­ci­pales, le 15 mars, vient de rendre un avis favo­rable pour que le second tour puisse avoir lieu le 28 juin… À condi­tion bien enten­du que le gou­ver­ne­ment mette tout en œuvre pour pro­té­ger les élec­teurs du vilain virus, ce qu’il sait très bien faire, nous l’a­vons vu depuis 3 mois. Après nous avoir dit que le masque était inutile, puis encou­ra­gés à le por­ter le plus sou­vent pos­sible, le gou­ver­ne­ment qui n’en est pas à une contra­dic­tion près, conti­nue­ra de nous expli­quer qu’il faut aller voter, mais que d’autre part, se dépla­cer est très ris­qué.

Rien de mieux pour encou­ra­ger une abs­ten­tion qui sera de nou­veau un record !

Si cette abs­ten­tion n’a pas por­té un gros pré­ju­dice dans l’é­lec­tion des petites com­munes, dans les grandes villes c’est une autre paire de manches. Je doute que le scru­tin ne repré­sente vrai­ment l’é­lec­to­rat… À ce petit jeu, qui en tire­ra par­ti ? Puisque cette fois, ce sont des scru­tins plus poli­ti­sés qui seront en jeu.

Mercredi 27 mai 2020

Bigard can­di­dat ? C’est en tout cas ce que l’hu­mo­riste a lais­sé entendre aujourd’­hui sur BFM…

« Si cela pou­vait aider le peuple à avoir une voix sin­cère, qui ne ferait par­tie d’au­cun par­ti poli­tique, oui ça pour­rait me ten­ter. »

L’autre Jean-Marie, qui n’hé­site pas lui non plus à trai­ter la classe poli­tique et le gou­ver­ne­ment de « tocards », avait été contac­té part Macron lui-même à la suite d’une vidéo dans laquelle il mili­tait pour la réou­ver­ture des bars et s’en pre­nait sans conces­sions à la manière dont le gou­ver­ne­ment a géré la crise du coro­na­vi­rus.

Le jour­nal offi­ciel macro­niste Le Monde cite un « puis­sant conseiller de l’exé­cu­tif » qui affirme avoir la trouille d’une can­di­da­ture popu­liste en 2022…

Je rap­pelle qu’un des sketches les plus popu­laires de Jean-Marie Bigard, par­lait d’une chauve-sou­ris enra­gée…