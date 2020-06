Soros sème le racisme aux États-Unis

15 juillet 2017, Minnéapolis, Justine Damond, une amé­ri­caine de 40 ans appelle le 911, le numé­ro d’ap­pel des secours aux USA. Elle a enten­du les hur­le­ments d’une femme, et pense à un viol dans une allée près de chez elle.

Les offi­ciers de police Noor et Harrity se rendent sur les lieux, où ils ne voient rien et n’en­tendent rien. Noor com­plète donc un rap­port sur l’or­di­na­teur de la voi­ture, expli­quant qu’il n’y avait rien à signa­ler. Les deux hommes entendent à ce moment un bruit, et voient Justine Damond s’ap­pro­cher de la vitre de la voi­ture. Noor prend alors son arme, tire par la fenêtre et abat la jeune femme. Elle était désar­mée et pieds nus. Elle mou­rut 20 minutes plus tard.

Le poli­cier fut condam­né en juin 2019 à 12 ans et demi de pri­son. Aucun mou­ve­ment de foule, aucune mani­fes­ta­tion, aucun bâti­ment brû­lé. Si la popu­la­tion blanche amé­ri­caine était raciste, elle avait là une belle occa­sion de le mon­trer, mais il ne s’est rien pas­sé.

Le 25 mai 2020, tou­jours à Minnéapolis, aux alen­tours de 20 h, le 911 reçoit un appel pour dénon­cer une per­sonne qui veut uti­li­ser un faux billet de 20 $. Il s’a­git de George Floyd, afro-amé­ri­cain de 46 ans, déjà condam­né pour cam­brio­lage à main armée.

George Floyd est inter­pel­lé par quatre poli­ciers dans sa voi­ture, menot­té et pla­qué au sol. Il est main­te­nu au sol par Derek Chauvin, par pres­sion pro­lon­gée de son genou sur le cou. Il est ensuite trans­fé­ré en ambu­lance jus­qu’à l’hô­pi­tal où il décè­de­ra un peu plus tard. La ver­sion de l’in­ter­pel­la­tion dif­fère selon la police ou cer­tains témoins de la scène. Mais déjà, les poli­ciers pré­sents ont été licen­ciés de la police dès le len­de­main, et Derek Chauvin qui, sur une vidéo de l’in­ter­pel­la­tion, main­tient son genou pen­dant de longues minutes sur le cou du qua­dra­gé­naire, a été arrê­té le 29 mai et incul­pé pour « homi­cide invo­lon­taire » et « acte cruel et dan­ge­reux ayant cau­sé la mort ».

Deux enquêtes sont ouvertes, dont l’une par le FBI. Selon les méde­cins légistes, George Floyd est mort d’une com­bi­nai­son de fac­teurs, dont des pro­blèmes de san­té sous-jacents exa­cer­bés par l’in­ter­ven­tion des poli­ciers, mais ne pré­sente aucun signe d’as­phyxie. Sa famille a deman­dé une seconde autop­sie. On attend donc la suite de l’en­quête.

Depuis cinq jours les mani­fes­ta­tions se suc­cèdent, d’une vio­lence inouïe. La ten­sion monte, les mani­fes­ta­tions pro­vo­quées par la mort de George Floyd tournent à l’é­meute dans plu­sieurs villes, don­nant lieu à des vio­lences et à des pillages. Des cen­taines de per­sonnes se sont ras­sem­blées devant la Maison Blanche à Washington mais aus­si à New York, Dallas, Houston, ville d’o­ri­gine de la vic­time, ou encore Las Vegas, Des Moines, Memphis et Portland.

À Atlanta, les ras­sem­ble­ments ont dégé­né­ré en vio­lences. Le siège de la chaîne d’in­for­ma­tion CNN a, entre autres, été pris pour cible. Le logo pla­cé devant le bâti­ment a été van­da­li­sé, les mani­fes­tants ont cas­sé les vitres de l’en­trée sous les accla­ma­tions de la foule et les chants hos­tiles à l’en­contre des médias. Les chaînes d’in­for­ma­tion ont fait état d’in­cen­dies volon­taires dans la ville. Selon l’AFP, des véhi­cules de patrouille de la police ont éga­le­ment été brû­lés.

Justine Damond George Floyd

Il est intéressant de faire le parallèle entre les deux affaires qui se sont déroulées à moins de trois ans d’intervalle

Dans les deux cas une per­sonne, qu’on peut croire inno­cente, est abat­tue par la police. Une blanche abat­tue par un noir dans le pre­mier cas, un noir abat­tu par un blanc dans le second cas. Deux cas que l’on pour­ra peut être qua­li­fier de « bavure » dans quelques temps… Ce qui est inté­res­sant c’est d’é­tu­dier la réac­tion des popu­la­tions concer­nées, de leur rapi­di­té à leur inten­si­té.

Quand la vic­time est blanche, pas de réac­tion hos­tile à la police, ou à l’État. Respect de la déci­sion de jus­tice, contrôle de soi, per­sonne qui incite à la vio­lence.

Si la vic­time est noire, et le phé­no­mène est visible aus­si en France, on l’a vu récem­ment avec les his­toires de rodéo qui ont mal tour­né, la vio­lence est sys­té­ma­tique. Cela peut durer plu­sieurs jours, plu­sieurs nuits. Casse, incen­dies, caillas­sage des poli­ciers, le scé­na­rio est tou­jours le même. Au point qu’aux États-Unis, la ques­tion se pose de savoir qui est der­rière tout cela pour allu­mer les feux et ensuite souf­fler sur les braises. On parle beau­coup de l’ex­trême gauche raci­sée, des anti­fas, bref de toute la même mou­vance que l’on retrouve par­tout où il faut cas­ser de la race blanche. En témoigne le boxeur fran­çais Tony Yoka qui a esti­mé qu’il reve­nait à la com­mu­nau­té noire « de faire ce qu’il faut » suite à la mort tra­gique de George Floyd : « Brûlez tout, niquez tout ». Des appels bien réels contre les blancs, que l’on voit déjà dans les clips de rap hai­neux dif­fu­sés avec per­mis­si­vi­té. On n’i­ma­gine pas que des appels à la vio­lence contre les noirs pour­raient être aus­si faci­le­ment relayés.

Un personnage, dont on parle régulièrement ici, pourrait être à l’origine de tout cela :

Georges Soros, lui qui décla­rait au jour­nal alle­mand Bild en 2014 : « Je vais faire tom­ber les États-Unis en finan­çant des groupes de haine noirs. Nous allons les enfer­mer dans un piège men­tal et leur faire haïr les blancs. La com­mu­nau­té noire est la plus facile à mani­pu­ler. »

N’oublions pas que ce sinistre per­son­nage agit éga­le­ment et prin­ci­pa­le­ment en Europe sous le cou­vert de son Open Society !

Quant à ceux qui vou­draient faire croire que le racisme est inhé­rent, intrin­sèque à la socié­té amé­ri­caine, et qu’il vise uni­que­ment la popu­la­tion noire, il faut qu’ils se donnent la peine de consul­ter ce rap­port du Département de la Justice amé­ri­caine (Race and Hispanic Origin of Victims and Offenders, 2012–15)(1) : Les blancs vic­times de noirs sont plus nom­breux (3,1 %) que les noirs vic­times de blancs (2,8 %). Mais les agi­ta­teurs finan­cés par l’Open Society de George Soros n’en ont cure et pour­suivent métho­di­que­ment leurs objec­tifs. Les bobos-gogos suivent.

Patrice LEMAÎTRE

(1) Les sta­tis­tiques raciales sont publiques aux États-Unis tan­dis qu’elles sont inter­dites en France.