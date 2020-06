Raoult et son bateau de Marseille

Là, la fresque de Nyops

La France, grande amou­reuse de l’Afrique, ne pou­vait que choi­sir le plus sub-saha­rien d’entre nous : le deve­nu célé­bris­sime sor­cier gal­lo-séné­ga­lais Didier Raoult, très pote du fran­co-magh­ré­bin Mélenchon qui est expa­trié dans la même ville que lui, Marseille.

Né à Dakar d’un père méde­cin mili­taire en poste là-bas, Didier Raoult aime l’Afrique, tant et si bien qu’il déci­de­ra de deve­nir méde­cin des mala­dies tro­pi­cales. Ayant donc coché les bonnes cases pour le poste, on lui confie les clés de cette pépi­nière à chances pour la France : des savants cher­cheurs qu’il va déni­cher dans la savane pour s’en­ri­chir de leurs talents en gris-gris et potions diverses.

Les dix points clés de son pro­jet, ici. On y note­ra (point 4) :

4. Des étu­diants du Sud ont été finan­cés pour des Masters, des Thèses et post-doc (160 étu­diants par an), au total 217 issus du Maghreb (dont 168 d’Algérie), 309 d’Afrique sub­sa­ha­rienne fran­co­phone, 30 d’Asie fran­co­phone et 19 du Liban depuis 2011, il existe des accords ins­ti­tu­tion­nels avec les uni­ver­si­tés du Liban, Algérie, Sénégal, Vietnam et Mali pour le retour des étu­diants dans leur pays d’origine, et créa­tion de bases de recherche IHU /​IRD au Sénégal, Mali, Algérie.

Les bâti­ments sont sécu­ri­sés (pas comme à Wuhan) pour une pré­ven­tion maxi­mum du risque de conta­gion. Un réseau de com­mu­ni­ca­tion interne par wifi et visio­con­fé­rence évite les contacts phy­siques pour ce monde orwel­lien. Installation de puces RFID pour une tra­ça­bi­li­té en temps réel des dépla­ce­ments de per­sonnes et de matières. Tiens, bizarre ?

Seul maître à bord après Dieu, Raoult tient bon la barre contre vents mau­vais et grandes marées. Tellement bien qu’en 2015, l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales, page 81) pointe sa « gou­ver­nance auto­ri­taire et sans par­tage ». L’homme est au som­met de la pyra­mide.

Dans l’é­qui­page du bateau, on ren­contre le coquin PD‑B (Philippe Douste-Blazy). Grand méde­cin spé­cia­liste de la chlo­ro­quine qu’il a dû consom­mer pour ses voyages de tou­risme à thème à La Mamounia de Marrakech.

En 2017, Sea Sex and Sun à l’IUH-MI mar­seillais : dans les ser­vices du pro­fes­seur, plaintes pour har­cè­le­ment sexuel, com­por­te­ments inap­pro­priés, etc. L’ambiance est débri­dée, la croi­sière s’a­muse à bord du paque­bot pho­céen. Simple humour cara­bin de salle de garde ? Sans doute.

Donc, 700 per­sonnes qui tra­vaillent pour ce bateau-hôpi­tal qui nous aura coû­té un pognon de dengue, la mala­die la plus tro­pi­cale qui soit, pour accou­cher d’un remède à deux balles, inof­fen­sif, la chlo­ro­quine.

Attention, la fenêtre de tir du remède miracle du druide est très étroite :

• à ne pas don­ner en pré­ven­tion, trop tôt ça ne sert à rien.

• à ne pas don­ner quand la mala­die décla­rée s’ag­grave, trop tard ça ne sert à rien.

Si ça ne fait pas de bien, ça ne pour­ra pas faire de mal non plus.

Là des­sus, grand bou­le­ver­se­ment média­tique. Fin du grand match à coups de son­dages d’o­pi­nion médi­cale :

OM /​Raoult contre PSG /​Lévy

Le Corona ne fait plus recette, il faut dire que les morts se font de plus en plus rares. Au moins, Raoult aura eu rai­son sur ce point, Covid-19 s’é­teint tout seul, tran­quille­ment, de sa belle mort. Tout comme un autre Corona virus, le simple rhume.

Les médias se sont donc emparé d’un nouvel os à ronger :

George Floyd et le racisme des vilains blancs contre les gen­tils noirs. On ne va plus par­ler que de cela pour un bon bout de temps. Bon cou­rage !

On attend un trai­te­ment du pro­fes­seur qui a sans doute dans ses seringues un vac­cin contre le racisme.

Michel Lebon