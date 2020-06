Preuve est faite : le réchauffement n’est pas dû au CO2

Dans notre article du 22 avril der­nier (Ni la pol­lu­tion ni le taux de CO2 ne baissent : tiens donc !), nous évo­quions les consé­quences logiques qu’aurait dû avoir la chute des acti­vi­tés humaines résul­tant de la mise en confi­ne­ment des popu­la­tions. Nous fai­sions obser­ver que la prin­ci­pale rai­son­na­ble­ment atten­due était une dimi­nu­tion signi­fi­ca­tive la pol­lu­tion de l’air et du taux de CO2 conte­nu dans l’atmosphère. Or, force est de consta­ter qu’il n’en fut rien. Non seule­ment, les taux n’ont pas dimi­nué mais, tout au contraire, il n’ont ces­sé d’augmenter. Les obser­va­tions de mi-mars à mi-avril (Airparif, Atmo France) révé­laient déjà ce sur­pre­nant constat. Celui-ci vient d’être confir­mé par les enre­gis­tre­ments de la sta­tion de Mauna Loa située sur sur l’île de Hawaï.

Alors que le site static.climato-realistes.fr indique une chute de l’activité éco­no­mique de 58 % en Europe, durant le confi­ne­ment – tra­fic aérien inter­rom­pu, indus­tries à l’arrêt, cir­cu­la­tion des véhi­cules ter­restres qua­si nulle –, les enre­gis­tre­ments de la sta­tion de Mauna Loa sont res­té fidèles à la courbe ascen­dante enta­mée en 1958 lorsque C. David Keeling créa cet obser­va­toire pour la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ce scé­na­rio dont aucun des médias porte-parole du GIEC ne s’est fait l’écho – et pour cause – vient mettre à mal toutes les asser­tions des cli­ma­to-alar­mistes obs­ti­nés à nous ser­vir leur pro­pa­gande sur le réchauf­fe­ment pla­né­taire d’origine humaine.

Déjà, en 2019, plu­sieurs cen­taines de scien­ti­fiques, se basant sur des obser­va­tions de ter­rain, notam­ment celles de Mauna Loa, et non sur des simu­la­tions infor­ma­tiques, avaient signé une décla­ra­tion de non urgence cli­ma­tique tout à fait oppo­sée au cou­rant domi­nant de pen­sée. Nous l’avions évo­qué dans un article inti­tu­lé Doxa cli­ma­tique : des savants et des uni­ver­si­taires ruent dans les bran­cards. Aujourd’hui, le confi­ne­ment des 69 pays les plus déve­lop­pés, donc émet­teurs de CO2 en grande quan­ti­té (97 % des émis­sions dites anthro­piques), vient leur don­ner rai­son : l’activité humaine n’y est pour rien.

Les écolo-bobos s’étranglent

La thèse du GIEC va-t-elle deve­nir inte­nable ? Celle des spé­cia­listes qui annoncent la baisse du rayon­ne­ment solaire indui­sant une sta­bi­li­sa­tion de la tem­pé­ra­ture glo­bale puis une dimi­nu­tion va-t-elle enfin s’imposer ?

Hélas, cela risque de ne pas être aus­si évident que ça. On se sou­vient que même le Climategate de 2009 – qui a révé­lé des mani­pu­la­tions de don­nées pour ren­for­cer la ten­dance à la hausse des tem­pé­ra­tures mais aus­si l’existence de listes d’exclusion de scien­ti­fiques réfrac­taires aux thèses du GIEC et des mises sous pres­sion des édi­teurs pour les empê­cher de publier les articles qui ne vont pas dans le « bon » sens – n’a pas réus­si à enta­mer l’autorité du GIEC. Les médias pro­pa­gan­distes ont fait preuve d’une telle man­sué­tude qu’aujourd’hui plus per­sonne ne parle de cet énorme scan­dale. Mieux, le quo­ti­dien Le Monde, notre grand mani­pu­la­teur d’opinions, s’est empres­sé de voler au secours des impos­teurs en se tor­tillant dans tous les sens pour faire croire à un « hoax ». Ainsi, contrai­re­ment à ce qu’on aurait pu ima­gi­ner, la mal­hon­nê­te­té des experts du cli­mat ayant été démon­trée, le débat scien­ti­fique n’est pas repar­ti à zéro. On peut donc craindre que ce der­nier constat sur l’origine non anthro­pique du réchauf­fe­ment n’ébranle pas davan­tage le dogme.

Pourtant, un petit espoir sub­siste. En effet, dans un docu­ment pré­pa­ra­toire à son modèle de 2016 (Solar Forcing for CMIP6 v3.1), le GIEC avait consen­ti à aban­don­ner sa vision sta­tique du soleil pour consi­dé­rer, enfin, nombre de para­mètres liés à l’activité solaire : « Il y a de plus en plus de preuves que le Soleil entre­ra dans une phase de faible acti­vi­té vers 2050, après un grand maxi­mum qui a culmi­né au cours du 20e siècle », pou­vait-on lire(1). Nonobstant, il n’y a pas lieu de se réjouir trop vite car, aus­si­tôt après, ses pre­mières simu­la­tions don­naient des tem­pé­ra­tures plus éle­vées que celles du modèle pré­cé­dent. Forcément, le GIEC n’étant pas une orga­ni­sa­tion scien­ti­fique mais une bureau­cra­tie onu­sienne man­da­tée pour répandre l’alarmisme cli­ma­tique, il n’allait pas lâcher le dogme aus­si faci­le­ment. Ses « rap­ports », œuvres de pseu­do-scien­ti­fiques aveu­glés par leur idéo­lo­gie anthro­po-res­pon­sable et essen­tiel­le­ment des­ti­nés aux déci­deurs, vont conti­nuer à s’imposer sous l’action du rou­leau com­pres­seur des ONG gal­va­ni­sées par la sainte Greta Thunberg. Et l’on sait que ces rap­ports sont exploi­tés par les acteurs poli­tiques, sans aucun débat, pour nous impo­ser des chan­ge­ments majeurs de styles de vie. La Déclaration de non urgence cli­ma­tique citée plus haut le dénonce sans ambi­guï­té : « Si la science cli­ma­tique offi­cielle est valable, pour­quoi ses dis­ciples recourent-ils à res­treindre la liber­té d’expression, à faire taire ceux qui doutent, à sup­pri­mer ou à alté­rer les preuves contraires, à effrayer le public, à encou­ra­ger les rébel­lions dans la rue et à mal infor­mer les éco­liers ? » [notre illus­tra­tion à la une]

Le réchauf­fe­ment cli­ma­tique que nous connais­sons est natu­rel et le CO2 sata­ni­sé par le GIEC n’a aucune influence mesu­rable sur le cli­mat. Le confi­ne­ment vient d’en appor­ter la preuve criante.

Cette démonstration sans appel doit absolument servir au réveil des consciences

Les popu­la­tions doivent désor­mais refu­ser la pro­pa­gande et ne plus se lais­ser mys­ti­fier par ces mani­pu­la­teurs qui entraînent les gou­ver­nants à dila­pi­der des sommes colos­sales d’argent public dans des poli­tiques infon­dées qui n’auront aucune influence sur le cli­mat. La tran­si­tion éner­gé­tique que l’on veut nous impo­ser est une aber­ra­tion et il faut bar­rer la route à la plou­to­cra­tie verte sub­si­diée par l’argent public qui nous entraîne à la catas­trophe. Quand le soleil va entrer en léthar­gie dans un ave­nir rap­pro­ché, comme de plus en plus de spé­cia­listes en sont convain­cus, que ferons-nous avec nos seules éoliennes pour assu­rer une demande éner­gé­tique qui va explo­ser du fait du refroi­dis­se­ment cli­ma­tique et du pas­sage au tout élec­trique ? Un cer­tain chaos se pro­file et nous en por­tons la res­pon­sa­bi­li­té du fait de notre funeste cré­du­li­té.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »

(1) « There is gro­wing evi­dence for the Sun to enter a phase of low acti­vi­ty near 2050, after a grand maxi­mum that pea­ked during the 20th cen­tu­ry »