Petit exercice de littérature comparée

« Comme tout le monde, j’avais pos­té un car­ré noir sur Instagram ain­si que des sto­ries contre l’idée du racisme anti-blancs, mais tou­jours avec ce sen­ti­ment inex­pli­qué.[…] Si le monde était la salle d’attente des urgences et que l’état phy­sique des patients était pro­por­tion­nel au taux de dis­cri­mi­na­tions raciales qu’ils subissent, les Blancs auraient une égra­ti­gnure au genou tan­dis que les per­sonnes raci­sées auraient tous les membres frac­tu­rés, les deux pou­mons per­fo­rés et seraient en train de se vider de leur sang.[…] Je me suis sen­tie comme membre d’une famille gênante (les Blancs) dont on pré­fé­re­rait ne pas faire par­tie […] juste hon­teuse, avec une folle envie de dis­pa­raître pour ne plus être asso­ciée à elle.[…] Voir sa classe en tant qu’oppresseur et être obli­gé de s’identifier à elle, ça fait mal[…] Il nous est désor­mais impos­sible de repo­ser notre ego sur notre blan­cheur, notre « fier­té raciale » tant celle-ci est tein­tée d’auto-humiliation[…]. La seule solu­tion qu’il nous reste est de tout mettre en œuvre pour lut­ter contre ce qui humi­lie la classe des Blancs, à savoir son atti­tude oppres­sive envers les raci­sés[…] Les per­sonnes raci­sées peuvent me comp­ter par­mi leurs alliés.[…] J’ai honte d’être blanche, rete­nez bien ça. »