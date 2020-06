Ma bonne semaine de mauvaise foi (14 juin 2020)

Dimanche 7 juin 2020

Chronique du Kali Yuga

Le Kali Yuga, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, cela repré­sente selon la Tradition, « l’Âge de fer », c’est à dire la période d’obs­cu­ra­tion, « l’Âge sombre » qui cor­res­pond à la der­nière des quatre périodes de notre ère, qui annon­ce­rait la fin de notre civi­li­sa­tion…

Je vous cite régu­liè­re­ment dans « Ma bonne semaine », les faits mar­quants qui montrent jus­te­ment cette déca­dence, cette glis­sade qui semble inexo­rable vers les abîmes de la socié­té.

Cette semaine, c’est bien sûr suite à l’af­faire « George Floyd », que la socié­té indo-euro­péenne a mon­tré réel­le­ment son inca­pa­ci­té à réagir face à ce sché­ma qui se des­sine. Pire, elle s’est vau­trée dans l’au­to-humi­lia­tion, l’au­to-fla­gel­la­tion, l’au­to-contri­tion, comme si elle était res­pon­sable de la mort d’un délin­quant tué par la police amé­ri­caine.

Le regret­té Guillaume Faye défi­nis­sait il y a une tren­taine d’an­nées « l’eth­no­ma­so­chisme » de la France. On en voit aujourd’­hui la triste illus­tra­tion :

Lundi 8 juin 2020

« Cette véri­té que les médias ne veulent pas entendre. Cette véri­té que le sys­tème ne veut pas entendre. La France, l’État fran­çais, est un État tota­li­taire, ter­ro­riste, escla­va­giste, colo­nia­liste. » C’est ce que décla­rait en toute liber­té de parole et de mani­fes­ta­tion, relayé par les médias, celui qui se fait appe­ler Egountchi Ldna, porte-parole de la Ligue de Défense noire afri­caine, âgé de 31 ans, sans emploi, condam­né en 2014 à 7 ans de pri­son pour un viol com­mis sur une per­sonne vul­né­rable en 2007.

Faut-il rap­pe­ler que dans les années 1930 en Allemagne, beau­coup de Juifs qui se sen­taient oppri­més, agres­sés, avaient choi­si, eux, de quit­ter ce pays qu’ils trou­vaient tota­li­taire. Pourquoi la LDNA n’in­cite t‑elle pas ses ouailles à faire comme eux ?

La France est quand même le seul pays où l’on trouve des mani­fes­ta­tions la trai­tant de raciste et des mani­fes­ta­tions avec les mêmes per­sonnes deman­dant des papiers pour pou­voir y res­ter ! Il fau­dra qu’on m’ex­plique…

Mardi 9 juin 2020

Pour une fois, la bonne sur­prise vient d’un people, et en plus sur BFM…

Hier soir, l’ac­teur et cinéaste Olivier Marchal était l’in­vi­té du Tonight Bruce Infos. Ancien flic, il a com­men­cé par défendre la police contre les attaques raciales et poli­tiques dont elle est vic­time depuis quelques jours, y com­pris au plus haut de l’État par son ministre de l’Intérieur. Et c’est les larmes aux yeux qu’il a évo­qué son entrée dans la « Grande mai­son », et sa car­rière de fonc­tion­naire de police.

Mais le réa­li­sa­teur de la série « Les rivières pourpres » ou de « Braquo » ne s’est pas arrê­té là. Il a aus­si dézin­gué d’une manière excep­tion­nel­le­ment rare à la TV, le petit monde du show-biz qu’il ne porte pas dans son cœur. Morceaux choi­sis :

« J’en ai marre que des espèces d’ac­teurs de deuxième zone conti­nuent à chier sur les flics alors que ce sont des gens qui vivent dans des quar­tiers pri­vi­lé­giés et qui font des métiers de pri­vi­lé­giés et qui sur­tout amènent ce dis­cours de haine qui n’est pas accep­table pour moi. »

« Dans le métier du ciné­ma c’est tel­le­ment facile de défendre des causes… Y a beau­coup d’u­sur­pa­teurs dans le métier du ciné­ma […] C’est facile de prendre l’an­tenne pen­dant deux minutes et de ne rien faire der­rière. […] Je ramène pas ma gueule moi, je suis pas là pour la rame­ner comme tous ces cons. »

Et un petit coup de patte final pour Omar Sy, le Greta Thumberg du ciné­ma. À la ques­tion de Bruce Toussaint qui lui deman­dait ce qu’il pen­sait des décla­ra­tions du noir sans doute le mieux payé dans ce pays raciste qu’est la France, et de ce fait exi­lé fis­cal aux États-Unis, comme avant lui Yannick Noah, qui assè­nen être vic­time du racisme qu’il connait bien, la réponse d’Olivier Marchal a fusé :

« Ben moi je peux vous par­ler du racisme anti-flic. Voilà, mais moi je suis pas Omar Sy et moi je paye mes impôts en France et tout va bien… »

Une petit bouf­fée d’oxy­gène dans cette semaine d’é­touf­fe­ment.

Mercredi 10 juin 2020

Pendant ce temps, un autre racisme, pas noir celui-là, l’an­ti­sé­mi­tisme musul­man, se fait éga­le­ment le relais de la Police de la Pensée.

Cette semaine, c’est Olivier Pardo, l’a­vo­cat du jour­na­liste et essayiste Éric Zemmour, qui en a fait les frais. Il a en effet été mena­cé de mort par télé­phone la semaine der­nière après une inter­view accor­dée au maga­zine Valeurs actuelles.

« Vous lui direz que s’il défend les sales juifs, les youds, les you­pins, nous, les arabes, on va venir à son cabi­net, on va lui faire la guerre. On va venir, on va lui faire un Charlie Hebdo, on va le tuer, on va tous vous tuer ».

On attend tou­jours des réac­tions indi­gnées… Castaner ? Omar Sy ?