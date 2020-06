Covid-19 : le satisfecit de Macron

Après l’au­to-satis­fe­cit que s’est accor­dé le chef de l’État dimanche lors de son inter­ven­tion télé­vi­sée, il est inté­res­sant d’en étu­dier le bien-fon­dé, en se basant, non plus sur des opi­nions par­ti­sanes comme il a été fait jus­qu’à pré­sent, mais sur des faits et des chiffres avé­rés et non dis­cu­tables.

L’épidémie de Covid-19 parais­sant ter­mi­née après avoir connu son « pic » à la mi-avril, un pre­mier bilan a été dres­sé par Dominique Andolfatto (pro­fes­seur de science poli­tique, Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO), Université de Bourgogne Franche-Comté) et Dominique Labbé (cher­cheur asso­cié en science poli­tique, Pacte-CNRS, Université de Grenoble-Alpes) et parue chez nos confrères de Médiapart, qui pré­cisent bien que les auteurs n’ont reçu aucun finan­ce­ment public ou pri­vé.

Tous les faits et chiffres que je cite dans cet article sont dis­po­nibles sur l’é­tude réa­li­sée, que vous pou­vez lire en inté­gra­li­té ici.

1) Sur l’ampleur du nombre de décès dus à l’épidémie

Le Président Macron a sou­vent par­lé d’une « crise sans pré­cé­dent », d’une « guerre qu’il fal­lait gagner », et tous les médias se sont accor­dés pour relayer cette dra­ma­ti­sa­tion et nous dire que cet épi­sode épi­dé­mique était une des plus impor­tants jamais vécus en France.

Et pour­tant, si on regarde, non pas le nombre brut des décès (qui avoi­sine les 30 000), mais la sur­mor­ta­li­té géné­rée par rap­port aux années « nor­males », on s’a­per­çoit que depuis la der­nière guerre, 13 épi­sodes peuvent être recen­sés comme ayant engen­dré une sur­mor­ta­li­té supé­rieure à 10 000 par rap­port à l’an­née pré­cé­dente. Or sur tous ceux-là, 10 sont supé­rieurs ou égaux à l’é­pi­dé­mie Covid-19 ! Ce qui n’est pas du tout ce que l’on nous raconte.

À noter que ces épi­sodes concernent très sou­vent la grippe sai­son­nière, alors qu’en 2020, Santé Publique a noté d’a­bord une aug­men­ta­tion des cas de grippe, sui­vie d’une dimi­nu­tion, « aug­men­ta­tion pro­ba­ble­ment liée à l’épidémie de COVID-19 en France sans qu’il ne soit pos­sible de déterminer la part de l’augmentation liée à un recours aux soins plus fréquent, en cas de symptôme grip­pal, par crainte de l’infection par le SARS-CoV‑2, et celle liée à des cas réels de COVID-19. » Autrement dit, les cas de grippe sai­son­nière ont été noyés par­mi les cas de Covid, les symp­tômes étant rigou­reu­se­ment les mêmes. Seules les consé­quences sont dif­fé­rentes : le Covid entraî­nant en géné­ral des com­pli­ca­tions beau­coup plus sévères. Il serait inté­res­sant de pou­voir tes­ter toutes les per­sonnes décla­rées Covid, n’ayant pas eu de com­pli­ca­tions, pour savoir effec­ti­ve­ment dans quelle caté­go­rie elles doivent être recen­sées.

2) Sur l’efficacité du système d’hospitalisation

Les auteurs pointent du doigt qu’en 2015, durant les 9 semaines de l’épidémie de grippe, et pour une mor­ta­li­té finale équi­va­lente à celle du Covid-19, il y avait eu envi­ron 3 mil­lions de consul­ta­tions médi­cales pour syn­dromes grip­paux, 30 911 pas­sages aux urgences débou­chant sur 1 597 mises en réani­ma­tion.

En 2020, plus de 100 000 hos­pi­ta­li­sa­tions et plus de 15 000 en réani­ma­tion.

La méde­cine de ville aurait semble-t-il été pla­cée sur la touche alors que c’est elle qui assu­rait pré­cé­dem­ment le plus gros des prises en charge. Ce qui expli­que­rait l’é­norme pres­sion qu’ont subie les hôpi­taux, ceux-ci étant inca­pables d’as­su­rer le sur­croît d’en­trées, avec comme consé­quences l’o­bli­ga­tion de trans­por­ter des malades dans d’autres régions, voire à l’é­tran­ger.

3) Sur la diffusion du virus sur le territoire français

L’étude montre (cartes à l’ap­pui) que la dif­fu­sion du Covid-19 sur le ter­ri­toire fran­çais s’est faite selon le sché­ma et un rythme qui semble propre à ce type d’infection. Le confi­ne­ment géné­ral de la popu­la­tion ne semble pas avoir entra­vé cette dif­fu­sion. Un dépis­tage plus sys­té­ma­tique et la mise à l’écart des per­sonnes à risque auraient sans doute pro­duit de meilleurs résul­tats comme l’illustre l’exemple alle­mand (avec un taux de mor­ta­li­té quatre à cinq fois infé­rieur à celui de la France).

4) Sur la mortalité dans les hôpitaux français par rapport au nombre d’hospitalisations

Le rap­port indique que le nombre de morts n’est pas en rap­port avec le nombre de malades dans les dépar­te­ments. Certains dépar­te­ment s’en sont bien mieux « tirés » que d’autres.

Par exemple, les Bouches du Rhône accusent une mor­ta­li­té infé­rieure de 38 % à celle de Paris. Certes l’intensité du pic y a été net­te­ment infé­rieure à celle enre­gis­trée dans la plu­part des prin­ci­paux dépar­te­ments tou­chés par cette épi­dé­mie. Mais, même en tenant compte de cet effet pos­sible, la mor­ta­li­té dans les Bouches-du-Rhône est infé­rieure de 30 % à la valeur atten­due (équi­va­lente à la Seine-et-Marne) et pra­ti­que­ment deux fois moindre que celle de l’Oise. Avec un pic épi­dé­mique à peine supé­rieur, le Rhône (Lyon) a une mor­ta­li­té 20 % supé­rieure à celle des Bouches-du-Rhône.

Est-ce un effet Raoult ? On peut légi­ti­me­ment y pen­ser.

5) Sur la mortalité en France par rapport aux autres pays

Par conven­tion, le nombre de décès (dans les­quels le Covid-19 a été impli­qué) est rap­por­té à la popu­la­tion totale et expri­mé par mil­lions d’habitants.

Dans tous les grands pays, les sta­tis­tiques démo­gra­phiques sont réa­li­sées par des orga­nismes indé­pen­dants de qua­li­té qui suivent les mêmes conven­tions en la matière. Ce qui n’est pas le cas en France, où règne pas mal de flou autour de la mor­ta­li­té hors struc­tures hos­pi­ta­lières, et de fait, le chiffre de 441 morts par mil­lion (dif­fu­sé dans la presse) ne porte que sur le nombre de décès enre­gis­trés dans les hôpi­taux et les EHPAD. Si on intègre tous les décès, on arrive au nombre de 580 morts par mil­lion d’ha­bi­tants.

La mor­ta­li­té fran­çaise est donc com­pa­rable à celle enre­gis­trée en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne et n’est dépas­sée que par celle de la Belgique.

En revanche, la mor­ta­li­té fran­çaise a été 4 à 5 fois plus éle­vée qu’au Portugal ou en Allemagne ; deux fois et demie plus éle­vée qu’en Suisse ou au Canada. Or le confi­ne­ment en Allemagne ou au Portugal a été moins strict et moins long qu’en France.

Dès lors, un constat est inévi­table. La popu­la­tion fran­çaise s’est vu impo­ser des contraintes beau­coup plus fortes que dans les autres grands pays ; mani­fes­te­ment ces contraintes n’ont pas eu l’effet atten­du sur l’épidémie et sur le bilan final. L’on peut même se deman­der si elles n’ont pas plu­tôt été contre-pro­duc­tives.

La conclu­sion de l’é­tude mérite d’être citée dans son inté­gra­li­té, en réponse au der­nier dis­cours du chef de l’État dimanche, fier de lui comme à son habi­tude, alors que le pays pré­sente un des plus mau­vais résul­tats dans le monde :