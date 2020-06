Ma bonne semaine de mauvaise foi (21 juin 2020)

Dimanche 14 juin 2020

Chronique du Kali Yuga

La stu­pé­fiante vision de Jean Raspail, qui vient de nous quit­ter, en 1973. Chacun peut aujourd’­hui en appré­cier la jus­tesse.

« Jour après jour, mois après mois, au fil de ses doutes, l’ordre deve­nait donc une forme de fas­cisme, l’enseignement une contrainte, le tra­vail une alié­na­tion, la révo­lu­tion un sport gra­tuit, le loi­sir un pri­vi­lège de classe, la mari­jua­na un vul­gaire tabac, la famille un étouf­foir, la consom­ma­tion une oppres­sion, la réus­site une mala­die hon­teuse, le sexe un loi­sir sans consé­quence, la jeu­nesse un tri­bu­nal per­ma­nent, la matu­ri­té une forme nou­velle de séni­li­té, la dis­ci­pline une atteinte à la per­son­na­li­té humaine, la reli­gion chré­tienne… et l’Occident… et la peau blanche… »

« Le Camp des saints », Éditions Robert Laffont, 1973

Lundi 15 juin 2020

Macron a par­lé de nou­veau. Il est satis­fait de son action pen­dant la crise.

Satisfait que la France soit au second rang pour le nombre des décès en Europe, juste der­rière la Belgique.

Satisfait que nos hôpi­taux, inca­pables d’as­su­mer le nombre de patients, aient été obli­gés d’é­va­cuer ceux-ci dans d’autres régions, voire à l’é­tran­ger.

Satisfait de toutes les volte-faces, contrordres, men­songes assé­nés aux Français pen­dant toutes ces semaines.

Satisfait d’a­voir détruit l’é­co­no­mie pour de longs mois, pro­vo­qué la réces­sion la plus impor­tante par­mi les pays d’Europe, et sac­ca­gé l’é­du­ca­tion des enfants.

Mais, pour une fois, il n’a pas par­lé à la pre­mière per­sonne. Il a uti­li­sé le « nous », comme sujet. Autrement dit, il entraîne le peuple der­rière lui pour une co-res­pon­sa­bi­li­té qu’il veut nous impo­ser.

Mardi 16 juin 2020

Les situa­tions insur­rec­tion­nelles plaisent à M. Mélenchon. Il en est friand. Quand il y a manif, il jubile, tré­pigne. Cela lui rap­pelle ses heures de jeu­nesse à Lons-le-Saunier quand il menait ses troupes de l’UNEF en mai 68.

Alors le Traoré Circus, c’est une aubaine pour par­ti­ci­per au show. Ses yeux brillent tel­le­ment qu’il voit les jeunes de Génération Identitaire qui avaient déployé une ban­de­role « White Lives Matter » faire des saluts nazis, mais n’en­tend pas les gen­tils noirs d’en-bas les trai­ter de « sales juifs ».

Comme il faut se démar­quer du trou­peau, c’est à genou, avec son dis­ciple Adrien Quatennens. Agenouillés tous deux devant la Madone Assa, priant peut-être pour que l’on désarme la police, comme il le deman­de­ra un peu plus tard, on ne pou­vait ima­gi­ner plus pathé­tique.

Nous lui conseillons vive­ment de chan­ger le nom de son par­ti. La France insou­mise pour­rait deve­nir : Les Français Soumis. Qu’en pen­sez-vous Jean-Luc ?

Mercredi 17 juin 2020

À Dijon comme à Nice, les Tchétchènes règlent leurs comptes à leur manière, qui n’est pas la plus douce. Plusieurs nuits d’é­meutes à Dijon, un lun­di soir ani­mé dans le quar­tier des Liserons à Nice, avec tou­jours le même scé­na­rio. Des magh­ré­bins à Dijon, des Cap-Verdiens à Nice attaquent des indi­vi­dus tchét­chènes sous pré­texte d’af­faire de stu­pé­fiants. Si à Nice, les faits se sont repro­duits plu­sieurs fois depuis la mi-juin, entrai­nant l’ar­res­ta­tion de deux auteurs pré­su­més des faits, à Dijon, la com­mu­nau­té ne s’est pas lais­sé faire et la riposte a été ter­rible. Quatre nuits d’é­meute d’une rare vio­lence en pleine ville, avec armes de guerre et de poing visibles sur nombre de vidéos cir­cu­lant sur les réseaux sociaux. La police, raciste comme on sait, a atten­du la qua­trième nuit pour inter­ve­nir et ten­ter de réta­blir le calme.

Cela fait plus de 20 ans que l’on dénonce ces quar­tiers où la République est bafouée. Plus de 20 ans que les gou­ver­ne­ments suc­ces­sifs se confondent en expli­ca­tions bidons. Aujourd’hui, les faits sont là. La guerre des clans pour la domi­na­tion des ter­ri­toires est en place. La liba­ni­sa­tion du pays est En Marche, dans les pas de la République du même nom. Le minis­tère de l’Intérieur affirme que les auteurs seront expul­sés du ter­ri­toire. Pour les Tchétchènes peut-être. Mais pour tous les autres à qui l’on a don­né gra­tui­te­ment la natio­na­li­té fran­çaise… et qui n’en sont pas moins cou­pables, on fait quoi ?

Un seul mot n’a pas été pro­non­cé au sujet de ces com­bats de rue : racisme.

Normal me direz-vous, il n’y a pas d’al­bo-euro­péen dans les rangs des com­bat­tants !