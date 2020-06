Le Parc Alpha dans les pas de Marineland

Mais si le loup est sym­pa, l’ours ne l’est donc pas ?

Et si le loup est sym­pa, pour­quoi l’en­ferme-t-on loin de son ter­ri­toire ?

Tout ceci est nour­ri d’in­co­hé­rences à l’i­mage de notre socié­té inco­hé­rente et sans repères, gui­dée par quelques lob­bies actifs qui nous dictent ce qui est bon et ce qui ne l’est pas, et qui en tirent pro­fit. Les gogos suivent la cadence.

Massimo Luce