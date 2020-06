Listes islamiques et indigénistes : le Grand Orient fait dans son tablier !

Les frangins font dans leur tablier. Horreur ! Malheur !

Il y aurait des can­di­dats isla­mistes, com­mu­nau­ta­ristes et indi­gé­nistes sur les listes de par­tis de gauche ou de droite, chez les éco­lo­gistes et même au sein du par­ti macro­niste ! Des listes inté­gristes isla­mistes auraient même fusion­ner avec les listes res­pec­tables et démo­crates. Voilà qui risque de mettre à mal la sacro sainte laï­ci­té prô­née dans les Loges : des can­di­dates voi­lées, des can­di­dats bar­bus, des insou­mis inter­sec­tion­nels, des gro­tesques congoïdes de la LDNA peut-être, j’en passe et des meilleurs. Nos chers fran­gins qua­li­fient ces faits de “dérive pré­oc­cu­pante”, ce qui nous fait dou­ce­ment sou­rire puisqu’ils ont été les pre­miers à récla­mer l’ouverture des fron­tières, l’accueil de tous les tarés obs­cu­ran­tistes de la terre, le retour des bébés dji­ha­distes, et à brailler le pada­mal­game, le cest­pas­ça­lis­lam et le bla­ck­li­ves­mat­ter, le tout au nom de la fra­ter­ni­té uni­ver­selle fomen­tée par la finance apa­tride qui voit là l’occasion d’élargir ses mar­chés et de se pro­cu­rer une main‑d’oeuvre bien docile et pas chère.

À force de hur­ler “Liberté, Égalité, Fraternité”, les gugusses en tablier n’ont pas vu venir le mau­vais coup et leur mer­veilleuse fra­ter­ni­té leur revient en tra­vers de la tronche comme un boo­me­rang en forme de bur­qa.

La liste des signa­taires du com­mu­ni­qué laisse rêveur : Associations de libres-pen­seurs, LICRA et autres familles laïques et comi­tés Théodule 1905 qui ne font que favo­ri­ser l’invasion depuis des lustres et qui se sentent brus­que­ment une âme de mou­ton mena­cé par le méchant loup isla­miste ou indi­gé­niste. Les mou­tons fon­da­teurs du Comité Laïcité République :

Maurice Agulhon, Louis Astre, Pierre Bergé, Henri Caillavet, Jean-Pierre Changeux, Fanny Cottençon, Régis Debray, Manuel de Dieguez, Clément Durand, Alain Finkielkraut, Yves Galifret, Max Gallo, Gisèle Halimi, Catherine Kintzler, Albert Memmi, Sami Naïr, Claude Nicolet, Emile Papiernik, Jean-Claude Pecker, Yvette Roudy, Claude Villers

tremblent sur leurs papattes fra­ter­nelles à la vue d’un musul­man radi­cal, ce qui est pour le moins para­doxal pour un Pierre Bergé, par­rain de SOS Racisme et de toutes les gauches les plus extrêmes qui n’ont de cesse d’imposer le délit d’islamophobie en France ou une Fanny Cottençon, “actrice de l’égalité des sexes” qui prône l’instauration de quo­tas de femmes au théâtre, qui fré­mit sans doute à l’idée que son vagin ne pour­ra plus s’exprimer sous le voile isla­mique, c’est la gauche la plus Bien Pensante, la plus Pro Invasion, la plus “No Border No nation” qui fait pipi de trouille dans son tablier à la vue d’un arabe sala­fiste ou d’un Togolais ani­miste sur une liste élec­to­rale bien de chez nous.

Trop de diver­si­té tue la diver­si­té.

Chers fran­gins et fran­gines : “le loup est dans la ber­ge­rie”. Vous l’avez lais­sé entrer et vous l’avez même encou­ra­gé à se vau­trer dans le lit des bre­bis. Vous avez chas­sé le catho­li­cisme au nom de votre hai­neuse laï­ci­té, vous avez main­te­nant l’islam. Et inutile de venir pleu­rer aux portes des églises, vous vous en êtes exclus défi­ni­ti­ve­ment.

Allez donc pleur­ni­cher chez Satan votre maître, ça nous fera des vacances.