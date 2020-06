Ma bonne semaine de mauvaise foi (28 juin 2020)

Dimanche 21 juin 2020

Chronique du Kali Yuga

L’éducation tra­di­tion­nelle don­née aux enfants en France est sou­vent la cible des plus basses cri­tiques de la part du camp dit « pro­gres­siste ». L’enfant devait être le roi, il est deve­nu le tyran.

Mais dans cer­tains pays, un pas de plus a été fran­chi dans la dérai­son, pour ne pas dire plus.

C’est ain­si qu’en Norvège on peut voir un parc où les enfants des­cendent avec des tobog­gans en forme de pénis et où leur tête sort d’un vagin. Ce parc de diver­tis­se­ment est rem­pli d’or­ganes sexuels fémi­nins et mas­cu­lins gon­flés. Une sorte de pédo­phi­lie dégui­sée en attrac­tion en quelque sorte…

C’est le Progrès !

Lundi 22 juin 2020

En Écosse, le désir d’in­dé­pen­dance par rap­port à la cou­ronne d’Angleterre se fait de plus en plus sen­tir, comme l’in­dique un nou­veau son­dage paru hier : 54% des écos­sais y sont favo­rables, contre 46% qui y seraient oppo­sés.

C’est le meilleur score obte­nu par les indé­pen­dan­tistes depuis 2016.

Un détail inté­res­sant : le sou­tien à l’indépendance a aug­men­té au sein du Parti tra­vailliste écos­sais, four­nis­sant 37% des votants favo­rables, alors que le chef des tra­vaillistes écos­sais Richard Leonard a réaf­fir­mé sa posi­tion de ligne dure contre l’indépendance, en décla­rant que l’Écosse n’avait pas besoin de « davan­tage de troubles consti­tu­tion­nels ».

Un fait assez trou­blant, voire illo­gique à mes yeux et que l’on retrouve éga­le­ment chez les Catalans indé­pen­dan­tistes, est la volon­té de res­ter (une fois indé­pen­dants) au sein de l’UE. Cela méri­te­rait quand même une bonne expli­ca­tion…

Mardi 23 juin 2020

Encore un son­dage, en France cette fois-ci, qui nous rap­pelle qu’en 2022 il y aura une élec­tion pré­si­den­tielle. Entre le virus et la Black Fury, on avait failli l’ou­blier.

On nous apprend (pour ceux qui croient aux son­dages) que Marine Le Pen sera au pre­mier tour, au coude à coude avec Emmanuel Macron, avec envi­ron 28% des voix. Aucun can­di­dat dit « de droite », ne pas­se­rait les 12%, et seul Jean-Luc Mélenchon pas­se­rait les 10% par­mi les autres can­di­dats poten­tiels (Bigard n’é­tant pas comp­té).

Au second tour, bien enten­du, l’his­toire se répè­te­ra : les Français moyens pré­fé­rant de toutes façons recon­duire la poli­tique d’En Marche plu­tôt que ten­ter une hypo­thé­tique bas­cule vers un par­ti tou­jours dia­bo­li­sé. Ce ne sont pas les der­niers gages don­nés par sa pré­si­dente à la Pensée Unique et auto­ri­sée qui modi­fie­ront le choix des élec­teurs. Verra t‑on une véri­table voix d’op­po­si­tion se lever d’i­ci-là ?

Mercredi 24 juin 2020

Les Européens ont obte­nu jeu­di der­nier l’ou­ver­ture d’une enquête par l’OTAN sur « l’a­gres­si­vi­té » de la Turquie. Ankara est accu­sé de s’op­po­ser aux contrôles par des bateaux de l’al­liance atlan­tique, de navires soup­çon­nés de vio­ler l’embargo des Nations Unies sur les armes en Libye.

Deux inci­dents au cours de ten­ta­tives de contrôle d’un car­go sus­pect en Méditerranée le 10 juin sont à l’o­ri­gine de la plainte. L’incident le plus sérieux s’est pro­duit avec un navire fran­çais enga­gé dans une mis­sion de l’OTAN. Les bâti­ments turcs auraient, selon Paris, mena­cé d’ou­vrir le feu.

Ces récents inci­dents navals qui ont oppo­sé la France et la Turquie, consti­tuent « l’une des plus belles démons­tra­tions qui soient » de « la mort céré­brale » de l’OTAN, a esti­mé lun­di le pré­sident Emmanuel Macron.

Le secré­taire géné­ral de l’OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, avait d’a­bord mini­mi­sé l’af­faire, en évo­quant un simple « désac­cord entre alliés » avant d’an­non­cer l’ou­ver­ture d’une enquête pour « faire toute la lumière sur ce qui s’est pas­sé ».

Après les remarques faites par des géné­raux fran­çais lors des manœuvres qui devaient avoir lieu « contre la Russie », la par­ti­ci­pa­tion de la France au sein du « machin » mili­taire atlan­tique a t‑elle encore de beaux jours devant elle ? On pour­rait en dou­ter.

Jeudi 25 juin 2020

Libéré pour des rai­sons de san­té en février de la pri­son où il pur­geait les peines infli­gées du fait de ses condam­na­tions pour fraude fis­cale et blan­chi­ment, Patrick Balkany est venu don­ner des nou­velles de son bon réta­blis­se­ment à l’occasion de la Fête de la musique. Le maire déchu de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, a effec­ti­ve­ment été fil­mé par plu­sieurs pas­sants alors qu’il se déhan­chait comme un « djeun » au son du tube de Bosh « Djomb ». La vidéo est vite deve­nue virale sur les réseaux sociaux.

Rappelons quand-même que la Cour d’Appel de Paris avait accé­dé à sa demande de libé­ra­tion, arguant du fait que la dégra­da­tion de son état de san­té était « dif­fi­ci­le­ment com­pa­tible avec la déten­tion ».