Mantes-la-Ville : la Reconquista… républicaine

Ce tract du pre­mier tour des élec­tions muni­ci­pales était une mal­adresse monu­men­tale. Le can­di­dat, car­rure de rug­by­man, crâne chauve et sou­rire cris­pé, y posait devant des mili­taires, façon brie­fing de cam­pagne, avec comme slo­gan « Le saviez-vous ! Sami Damergy est un homme d’ordre et offi­cier de réserve de l’armée ! » L’intention était trans­pa­rente : siphon­ner une par­tie des voix du maire d’extrême droite de Mantes-la-Ville, 20 000 habi­tants dans un coin des Yvelines, la seule ville d’Ile-de-France tenue de jus­tesse depuis 2014 par un maire du Rassemblement natio­nal (). Mais Sami Damergy est aujourd’hui seul au second tour face au maire, les deux listes de gauche se sont reti­rées et il devra trou­ver au moins 600 voix chez eux pour l’emporter. Ce n’est pas gagné. « C’est Trump face à Bolsonaro », grince un mili­tant de gauche. C’est très exa­gé­ré et Sami Damergy « assume » le tract, mais quand un élec­teur dus’est mis au garde-à-vous devant lui en lui disant qu’il avait rai­son, il a sen­ti une sueur gla­cée des­cendre le long de sa can­di­da­ture. [ Le Monde, 20 juin 2020