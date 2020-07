Mais quand on regarde les résul­tats, entre ceux qui font l’effort de s’intégrer et ceux qui haïssent la France, le constat est acca­blant !

À des années-lumières du dis­cours des asso­cia­tions pro-immi­grés et des pro­cu­reurs qui font chaque jour le pro­cès de la France.

Il est temps de regarder la réalité en face

Selon la seule étude dis­po­nible sur le sujet, publiée par l’Insee et l’Ined :

– 27% des des­cen­dants de parents asia­tiques occupent aujourd’hui un poste de cadre contre 14% en moyenne pour les Français, toutes ori­gines confon­dues.

– 9% pour les fils de Maghrébins.

– 5% pour ceux d’Afrique sub­sa­ha­rienne.

“48% des Français d’origine asia­tique décrochent un diplôme du supé­rieur, contre 33% en moyenne en France. Enfin une autre sta­tis­tique remar­quable de l’étude : 27% des enfants d’immigrés chi­nois sont cadres, contre 14% en moyenne pour les Français”.

“Cette réus­site des Asiatiques en France est par­ti­cu­liè­re­ment frap­pante pour la deuxième géné­ra­tion des 50 000 Indochinois arri­vés dans les années 1950, au moment de l’indépendance, et des 250 000 « boat people » viet­na­miens qui ont fui leurs pays dans les années 1970”.

Ces chiffres me rap­pellent l’arrivée d’un groupe de boat people viet­na­miens fuyant le régime com­mu­niste en 1979. Débarquant à Roissy, leur res­pon­sable s’était expri­mé avec émo­tion devant les camé­ras :

“Jamais nous n’aurons de mots assez forts pour remer­cier la France de nous accueillir. Mais que les Français se ras­surent, nous allons tra­vailler dur et nous ne serons pas à leur charge très long­temps.”

6 mois plus tard, ces Asiatiques dému­nis de tout, par­laient fran­çais et leurs enfants cara­co­laient en tête des clas­se­ments sco­laires ! Comment ne pas être admi­ra­tif devant une telle volon­té de réus­sir ? Quel exemple pour les jeunes !

Un dis­cours magni­fique de sin­cé­ri­té et de recon­nais­sance envers la France.

Comme on aime­rait entendre le même dans les ban­lieues et dans les paroles des rap­peurs, qui ne savent que dis­til­ler la haine de la France qui les accueille !

C’est pour cela que le dis­cours de vic­ti­mi­sa­tion qu’on entend à lon­gueur de jour­née de la part des lob­bies immi­gra­tion­nistes n’est qu’un monu­men­tal men­songe.

Les immi­grés asia­tiques ne nous ont jamais bas­si­nés avec leur reli­gion.

On n’a jamais vu un boud­dhiste par­tir à l’étranger com­battre contre la France qui l’a accueilli à bras ouverts.

On n’a jamais vu des boud­dhistes blo­quer les rues pour prier, au pré­texte que les temples sont insuf­fi­sants.

On n’a jamais vu les élèves asia­tiques contes­ter l’enseignement de l’école répu­bli­caine, au pré­texte que cet ensei­gne­ment déplaît à Bouddha.

On n’a jamais vu d’émeutes dans les quar­tiers asia­tiques, de rodéos et de voi­tures brû­lées par cen­taines au moindre inci­dent.

On n’a jamais vu des Asiatiques agres­ser des ensei­gnants, des méde­cins des urgences ou des pom­piers.

On n’a jamais vu les Asiatiques ten­ter de brû­ler vifs des poli­ciers dans leur voi­ture.

Et il n’y a pas 5000 armes de guerre et de poing qui dorment dans les caves des quar­tiers asia­tiques.

Sans par­ler des vio­lences quo­ti­diennes, des viols en tour­nante, des menaces, des dégra­da­tions d’immeubles et des tra­fics en tout genre qui ont trans­for­mé nos ban­lieues en bande de Gaza.

Pour en reve­nir au suc­cès des Asiatiques, il ne tient pas du miracle mais de la men­ta­li­té de cette mino­ri­té.