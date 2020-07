Ma semaine d’observation de l’info (12 juillet 2020)

Dimanche 5 juillet 2020

Chronique du Kali Yuga

L’écologie est deve­nue, enfin, un sujet impor­tant pour tout le monde. Mais il y a plu­sieurs sortes, et sur­tout plu­sieurs modes d’é­co­lo­gie… sou­vent basés sur des idéo­lo­gies plu­tôt que sur des prin­cipes véri­fiés.

Beaucoup de gens par exemple, sont deve­nus végé­ta­riens ces der­nières années. Est-ce vrai­ment une bonne option ? Y a‑t-il un réel avan­tage pour la san­té à ces­ser de man­ger de la viande ?

Les végé­ta­riens affirment que la viande est un poi­son, qu’elle n’est pas natu­relle et qu’en plus, elle tue len­te­ment l’environnement.

En face, les « car­ni­vores » répliquent que dans les temps anciens, la consom­ma­tion de viande était ce qui nous a aidés à vivre assez long­temps pour arri­ver là où nous sommes aujourd’hui. Sans avoir man­gé de viande, être végé­ta­rien ne serait pas pos­sible. Il s’agirait en fait d’un luxe bobo de la vie moderne.

Qui des deux reste fina­le­ment en meilleure san­té ? La réponse nous est don­née par une étude de l’Université de Graz. Celle-ci conclut qu’être végé­ta­rien n’est pas néces­saire et qu’en fait les car­ni­vores ont plu­tôt ten­dance à être en meilleure san­té.

Trois consé­quences prin­ci­pales ont été étu­diées : le risque de can­cer, les aller­gies et les per­sonnes souf­frant de troubles men­taux ou de mala­dies men­tales. L’étude a consta­té que, d’une manière géné­rale, ceux qui sont végé­ta­riens sont plus sus­cep­tibles d’être malades, voient le risque de déve­lop­per un cer­tain type de can­cer et de souf­frir de crises car­diaques. L’étude indique éga­le­ment, sans mon­trer que ce soit lié, qu’en exa­mi­nant les résul­tats obte­nus au cours de la recherche, il y a éga­le­ment un risque accru d’avoir des pro­blèmes de san­té men­tale.

Mais n’in­ver­sons pas la conclu­sion, l’étude ne dit pas que man­ger de la viande vous rend plus sain ou que man­ger des légumes est mau­vais pour la san­té. Elle dit sim­ple­ment qu’il existe un lien entre une bonne san­té et ceux qui suivent un régime qui com­prend de la viande et d’autres pro­duits d’origine ani­male. Les cher­cheurs ont écrit qu’il existe de nom­breuses preuves que le meilleur pour la san­té et le bien-être en géné­ral, est d’avoir une ali­men­ta­tion équi­li­brée qui com­prend des fruits, des légumes, des céréales, des graisses saines et des pro­téines ani­males.

Arrêter de man­ger de la viande rouge ne vous ren­dra pas plus sain qu’en deve­nant végé­ta­rien. Ce que vous devez faire, c’est suivre une ali­men­ta­tion équi­li­brée et faire de l’exercice, ce qui aura un plus grand impact sur votre vie. Mais ça, tout le monde le sait !

Lundi 6 juillet 2020

Il s’ap­pe­lait Philippe, il était chauf­feur de bus à Bayonne. Frappé par Mohamed C., Mohammed A., Moussa B. et Sélim Z. qui refu­saient de por­ter un masque alors qu’il leur deman­dait, il est dans un état de mort céré­brale.

Elle s’ap­pe­lait Mélanie, elle était gen­darme. Elle a été ren­ver­sée et tuée par Yassine.E, rou­lant à plus de 130km/​h sans per­mis, refu­sant de s’ar­rê­ter à un contrôle de police parce qu’il trans­por­tait de la cocaïne.

Il s’ap­pe­lait Thomas, il a été tué à Sarcelles après une soi­rée par un homme tout juste sor­ti de pri­son grâce à la remise en liber­té liée au coro­na­vi­rus accor­dée par Madame Belloubet.

Quand un délin­quant meurt au cours de son arres­ta­tion, le seul fait qu’il soit noir excuse le fait qu’il soit délin­quant. Et cela déverse dans la rue un tor­rent d’in­di­gnés oppor­tu­nistes, relayés par tous les réseaux gau­chistes qui en pro­fitent pour lan­cer une grande offen­sive anti-blancs.

Mais si la vic­time est blanche, n’est pas délin­quante, la France s’en fout, pas la moindre mani­fes­ta­tion, peu d’in­di­gna­tion dans les médias, pas un « people » qui fré­mit. Où es-tu Omar Sy ? Toujours à Los Angeles ?

Parfois, cette socié­té fran­çaise, telle qu’elle est deve­nue, châ­trée par l’i­déo­lo­gie des Droits de l’Homme et de l’an­ti­ra­cisme, me dégoûte.

Mardi 7 juillet 2020

Remaniement minis­té­riel : Macron fait croire au chan­ge­ment.

Des incon­nus à cer­taines places, des connus qui changent de place, des connus qui perdent leur place, c’est le lot habi­tuel de ce petit jeu de chaises musi­cales. Trois faits sont à remar­quer dans ce rema­nie­ment d’a­près élec­tions per­dues.

Dupont-Moretti à la Justice, c’est un peu Ribery à la culture. Je n’ai pas enten­du un seul avis favo­rable à sa nomi­na­tion, à part lui-même qui jurait il y a peu qu’il ne vou­drait jamais d’un minis­tère de la Justice. Est-ce parce qu’il vient de dépo­ser plainte contre l’État qu’on lui donne un os à ron­ger dans l’es­poir qu’il cesse d’a­boyer ?

Roselyne Bachelot à la Culture. On a de la chance, on aurait pu avoir Hanouna avec qui elle a tra­vaillé. Elle est média­tique, sa cote est remon­tée avec l’af­faire des masques. Docteur en phar­ma­cie, elle doit for­cé­ment s’y connaître en culture.

Gérald Darmanin à l’in­té­rieur. Au moins, Castagneur est viré ! Quant à son rem­pla­çant, atten­dons de voir s’il aura assez de poigne contre la racaille, au lieu d’en avoir contre la France qui mani­feste. On lui a flan­qué Marlène Schiappa pour la citoyen­ne­té. Elle qui avait décla­ré avant la céré­mo­nie des Césars à pro­pos de Polanski : « Je serais indi­gnée de voir une salle applau­dir une per­sonne accu­sée de viol », sera-t-elle indi­gnée de tra­vailler avec un ministre accu­sé de viol ? Quel jour­na­liste digne de ce nom lui pose­ra la ques­tion ?

Mercredi 8 juillet 2020

Affaire Epstein (suite)

À la suite de l’ar­res­ta­tion de Ghislaine Maxwell la semaine der­nière, l’ac­trice Rose McGowan (vic­time du vio­leur recon­nu cou­pable et magnat du ciné­ma Harvey Weinstein) demande que le prince Andrew et Bill Clinton soient arrê­tés pour leurs liens pré­su­més avec le regret­té Jeffrey Epstein.

« Maintenant, pre­nez Bill Clinton et le prince Andrew », a‑t-elle twee­té, juste un jour après la cap­ture de Maxwell par le FBI et le NYPD dans une ville rurale du New Hampshire où elle se cachait.

Le tweet de l’ac­trice était accom­pa­gné d’une pho­to de Harvey Weinstein, Epstein et Ghislaine Maxwell se tenant côte à côte avec des « x » rouges sur leurs visages. Je rap­pelle que cette der­nière aurait aidé, faci­li­té et contri­bué aux agres­sions sur mineures de Jeffrey Epstein, recru­tant pour lui des mineures désar­gen­tées de 14 ans.

Une autre pho­to qui fait jaser, montre ladite Ghislaine Maxwell posant sur le trône du couple royal à Buckingham. Cette pho­to aurait été prise lors d’une visite au palais orga­ni­sée par le prince Andrew, qui déci­dé­ment appa­raît sou­vent dans cette sor­dide affaire. D’ailleurs le pro­cu­reur Geoffrey Berman, qui deman­dait, en vain, au prince Andrew de coopé­rer, a été démis de ses fonc­tions le 20 juin.

Ghislaine Maxwel com­pa­rai­tra le 14 juillet devant une juge d’ins­truc­tion. D’après le Daily Mail, elle serait en pos­ses­sion de plu­sieurs vidéos et enre­gis­tre­ments réa­li­sés par Jeffrey Epstein dans ses mul­tiples demeures.

Les affaires de pédo­phi­lie entre Epstein et la famille Clinton vont-elles enfin finir par écla­ter au grand jour, ou bien s’a­che­mine-t-on vers un nou­veau sui­cide de la nou­velle « témoin n°1 » ?

Jeudi 9 juillet 2020

Cette année, l’attribution du diplôme du bac a don­né des pre­miers résul­tats excep­tion­nels.

Le 3 avril der­nier, le ministre de l’Éducation natio­nale Jean-Michel Blanquer avait annon­cé l’annulation de toutes les épreuves finales du bac pour les rem­pla­cer par l’évaluation du contrôle conti­nu. Et les taux de réus­site battent des records.

Au total, 718.000 can­di­dats ont pu pré­sen­ter des notes aux jurys. Le taux d’admis à l’issue du pre­mier groupe atteint 91,5 %. Il est en hausse de 13,7 points par rap­port à celui de juin 2019. Je ne m’at­tar­de­rai pas à com­men­ter la signi­fi­ca­tion de ces chiffres. Le bac­ca­lau­réat devient un bon-point accor­dé à (presque) tout le monde, les consignes de bien­veillance ayant été impo­sées par­tout, les pro­vi­seurs devant cer­tai­ne­ment rece­voir une dis­crète prime en fonc­tion des résul­tats de leur lycée.

La valeur abso­lue de l’é­preuve frise donc le néant, et je sup­pose que sa sup­pres­sion ne tar­de­ra plus. 91,5% de réus­site, cela signi­fie qu’il reste tout de même 8,5% de reca­lés ou menés au rat­tra­page.

Parmi ceux-ci, on trouve assez bizar­re­ment trois lycées hors contrat de confes­sion catho­lique en Bretagne que le rec­to­rat refuse de diplô­mer au motif de « dos­sier incom­plet ». Les qua­rante et un lycéens devront repas­ser des épreuves lors de la ses­sion de rat­tra­page en sep­tembre.

Ces lycées sont pri­vés, indé­pen­dants et n’ont pas pas­sé de contrat avec l’État, au sens de la loi Debré de 1959, ce qui ne plaît pas aux ins­ti­tu­tions. Jean-Michel Blanquer avait d’ailleurs annon­cé, dès avril, que les lycéens des éta­blis­se­ments hors contrat devraient obli­ga­toi­re­ment repas­ser des vraies épreuves en sep­tembre. Il s’é­tait ensuite ravi­sé, accep­tant éga­le­ment pour ces éta­blis­se­ments le contrôle conti­nu. Il faut croire que les ins­tances aca­dé­miques bre­tonnes en ont déci­dé autre­ment.

Vendredi 10 juillet 2020

On peut être « anti-raciste » et igno­rant. La preuve vient d’en être don­née par le pilote noir de Formule 1 Lewis Hamilton, lors du pre­mier Grand Prix de la sai­son qui s’est dérou­lé dimanche en Autriche. Alors que cer­tains pilotes, selon un rituel deve­nu inévi­table dès qu’il y a du public, posaient un genou à terre en signe de contri­tion envers les mil­lions d’actes racistes (anti-noirs seule­ment), le cham­pion du monde récla­mait que soient démon­tés sta­tues et monu­ments de per­son­na­li­tés racistes ayant gagné de l’argent avec la traite d’êtres humains. Refrain qui devient de plus en plus insup­por­table.

Question : Combien touche M. Hamilton pour arbo­rer les logos Mercedes et Hugo Boss sur sa com­bi­nai­son noire ?

S’il avait un tout petit peu de culture his­to­rique, il sau­rait quand même que Mercedes était la marque des voi­tures offi­cielles du IIIe Reich.… et que c’est Hugo Boss qui avait des­si­né l’u­ni­forme noir de la SS.

Si M. Hamilton lit Nice Provence Info, je suis sûr qu’il renon­ce­ra tout de suite aux émo­lu­ments que lui accordent les deux marques et qui doivent se comp­ter en mil­lions d”€uros.

Samedi 11 juillet 2020

Beaucoup ont raillé la robe por­tée par Melania Trump lors des céré­mo­nies du 4 juillet, fête natio­nale des États Unis.

Il faut savoir que cette robe est un hom­mage à tous les enfants vic­times de pédo­philes sata­niques et/​ou sacri­fiés lors de rituels, peut être de la part de la bande Epstein-Clinton.

Des enfants vic­times de ces hor­ribles crimes ont des­si­né à leur façon ce qu’ils ont vécu.

Melina Trump porte leurs des­sins afin d’envoyer un mes­sage clair à toute cette élite pédo-sata­niste que, d’a­près cer­tains, son mari s’est pro­mis de tra­quer. Ce qui expli­que­rait la déter­mi­na­tion de cer­tains milieux à empê­cher à tout prix sa réélec­tion.

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE