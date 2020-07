Masque obligatoire : pourquoi ?

Ce que l’Islam n’a pas réus­si à faire, ce virus y par­vient plus que faci­le­ment : ter­ro­ri­ser une popu­la­tion entière ! L’Islam est visible, par­tout dans nos rues, et à ce titre, peut être — pour­rait être — sous sur­veillance et n’in­quiète plus per­sonne, bien au contraire. Mais le virus est invi­sible ! C’est un Pouvoir occulte, à tra­vers les médias et le gou­ver­ne­ment, qui nous assène qu’il est là, tapi à attendre ses proies. Et nous écou­tons avec atten­tion, même si les chiffres offi­ciels que tout le monde peut consul­ter, nous disent que le taux d’hos­pi­ta­li­sa­tion depuis le 15 juin est proche de ZÉRO !

Ces don­nées publiques sont publiées dans un docu­ment public télé­char­geable par tout un cha­cun sur le site de Santé Publique France.

Au lieu d’é­clai­rer le peuple, le gou­ver­ne­ment s’ap­puie mali­gne­ment sur des com­por­te­ments pri­mi­tifs pour impo­ser ses règles : la peur (lire Michel Maffesoli : « Du bal mas­qué à la danse macabre » du 12 juin 2020), le je-m’en-fou­tisme, la flemme, l’é­goïsme, des rai­sons psy­cho­lo­giques variées, une foi inébran­lable dans les médias aux ordres, que sais-je encore ?

C’est de cette manière que l’oligarchie qui nous gouverne

Cela fait par­tie de ce le jour­na­liste ita­lien Aldo Maria Valli a sur­nom­mé avec jus­tesse une véri­table « repro­gram­ma­tion » anthro­po­lo­gique. On assiste en effet à une repro­gram­ma­tion de l’homme du XXIe siècle pour le rendre com­pa­tible avec un pro­jet de contrôle (d’au­to-contrôle?) mon­dia­li­sé.

Tout y concourt, grâce à ce petit virus pro­vi­den­tiel, puisque les plans sont dans les car­tons depuis long­temps. Mais aujourd’­hui, on accé­lère le pro­ces­sus. Après le confi­ne­ment de deux mois qui a ser­vi en quelque sorte de test pour la suite, le masque devient obli­ga­toire.

Puis ce sera le test obligatoire, puis le vaccin obligatoire…

M. Gates est prêt à nous injec­ter sa puce que contrô­le­ra la 5G. Le contrôle « sani­taire » est en route. C’est de lui que dépen­dront nos liber­tés. Si l’on n’est pas docile, plus d’ac­cès nulle part, plus de banque, plus d’in­ter­net, plus de télé­vi­sion. Le déso­béis­sant devien­dra paria.

Le port obli­ga­toire du masque n’est que la pre­mière étape. Pourtant rap­pe­lez-vous, dans notre dépar­te­ment des Alpes Maritimes, au mois de mars, cer­tains maires avaient vou­lu rendre obli­ga­toire le port du masque en ville, c’est l’État qui le leur a inter­dit ! Le masque était alors inutile, voire dan­ge­reux pour la san­té, rap­pe­lez vous le fan­tas­tique numé­ro de Sybeth Ndaye… Le temps n’é­tait pas venu. Une seule chose à la fois…

Mais aujourd’­hui, tout le monde doit être mas­qué. On va vous le rap­pe­ler plu­sieurs fois par jour à la télé, dans les jour­naux… Ne quit­tez pas votre masque, vous êtes en dan­ger, et de plus, vous mon­tre­rez que vous êtes prêts pour deve­nir le nou­vel homme moderne de demain. Comme le montre très bien Olivier Demeulenaere dans son blog « Regards sur l’é­co­no­mie », le masque devient une espèce de “rite d’initiation” de masse :