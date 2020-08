Liban : de la Nahda à la hezbolite

Nous (chré­tiens d’Orient) avions ima­gi­né que la laï­ci­té était la solu­tion avec la Nahda et le socia­lisme baa­siste, ces deux concepts fumeux étant les fruits de l’arbre défen­du : la République fran­çaise, celle qui nie Dieu.

Il aura fal­lu moins d’un siècle pour que ce poi­son pro­voque, au contraire, le réveil agres­sif de l’is­lam, sup­plan­tant l’a­ra­bisme fan­tas­mé (dont le seul élé­ment fédé­ra­teur semble être l’an­ti-sio­nisme pri­maire).

Bref ! nul ne rem­place Dieu et il n’existe pas de véri­table civi­li­sa­tion sans véri­té, le Christ étant seule véri­té.

De même que la véri­té est une et que le Christ est véri­té, seule son Église fait reli­gion, mal­gré sa dimen­sion dra­ma­ti­que­ment humaine. C’est Dieu ou rien. Je peux tou­te­fois com­prendre la colère des musul­mans contre cet Occident rené­gat, mais ne s’a­git il pas d’autre chose ? Il y a quelque chose qui pos­sède le maho­me­tan mili­tant, qui le tire vers le bas et qui le pousse aus­si à conqué­rir, non à civi­li­ser (car l’is­lam n’est nul­le­ment por­teur de civi­li­sa­tion même si la Nahda s’est épui­sée à sou­te­nir cette affaire avec la défé­rence du sui­cide). Il y a à la fois cette forme d’a­veu­gle­ment, de men­songes obses­sion­nels, de néga­tions (de néga­tion­nisme même), flat­tés par­fois par une mino­ri­té chré­tienne prise en otage ou souf­frant du syn­drome de Stockholm. D’autres pour­tant résistent avec la convic­tion d’un Sarde, d’un Grec ou d’un Arménien.

Les dia­lectes ara­biques sont cor­rom­pus, l’is­lam l’est davan­tage. Le cock­tail des deux est catas­tro­phique. Et nous, chré­tiens, avons et conti­nuons à pos­tu­ler (lâche­ment, par peur peut-être, par igno­rance, aveu­gle­ment, ou plu­tôt par manque de foi dans la véri­té trans­cen­dan­tale du Christ) que tout se vaut, et que l’is­lam est une reli­gion « comme une autre ». Or cette vision contre­dit à la fois la séman­tique puisque l’is­lam ne dis­pose pas de cler­gé pour relier toutes ses sectes et offi­cines natio­nales, et tra­hit notre cre­do, ce qui est plus grave. Je m’in­ter­roge avec le plus grand sou­ci sur l’œ­cu­mé­nisme que nous avons confon­du par­fois avec ce syn­cré­tisme rigo­lo et niais, mais qui séduit les bobos orien­taux et occi­den­taux.

Les cavaliers de l’islam ont berné les chrétiens d’Orient

Nous avons ensuite résis­té plus de mille ans, avant de deve­nir mino­ri­taires en Orient, et plus de 1.300 ans au Liban, grâce à la France qui nous a taillé un pays sur mesure, la Phénicie biblique et pré-biblique, celle incom­pa­tible avec le réduc­tion­nisme isla­mique.

En moins de 70 ans nous sommes deve­nus mino­ri­taires chez nous, le pays est com­plè­te­ment rui­né, cor­rom­pu et ahu­ri… Nous ne sommes même plus un tiers (dont la moi­tié ne croit pas au Christ, ces braves gens se reven­diquent même athées !). Comme nous sommes plus édu­qués que les maho­me­tans, nous par­tons. Si nous res­tons, nous fai­sons moins d’en­fants. Bref ! L’équation est com­pli­quée. Lorsqu’il n’y aura plus qu’un quart de Chrétiens au Liban, c’en sera fini du Liban, ce sera autre chose.

La France suit le même chemin, ce qui est plus grave

Pourtant, Dieu l’emportera car il est la vie. Et le reste est la mort ! À cha­cun de choi­sir.

Nicolas ZAHAR