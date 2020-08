Dépose-minute aéroport de Nice : kiss, queue and pay ! (la suite)

Bonjour Monsieur [Votre nom],

Nous avons étu­dié avec atten­tion votre mes­sage et nous tenons à vous appor­ter les pré­ci­sions sui­vantes :

Le fonc­tion­ne­ment du dépose minute a été modi­fié en mai 2019 suite à une forte demande des usa­gers de pou­voir accé­der rapi­de­ment et de manière fluide au plus près du Terminal 2 et évi­ter ain­si l’u­ti­li­sa­tion anté­rieure abu­sive de cer­tains conduc­teurs au détri­ment du plus grand nombre.

Cet objec­tif a été atteint puis­qu’à ce jour plus de 87% des usa­gers ont pu dépo­ser gra­tui­te­ment leurs pas­sa­gers au ter­mi­nal 2.

Néanmoins, en cette période excep­tion­nelle où tous les vols sont cen­tra­li­sés au Terminal 2, la durée de la fran­chise a été por­tée à 10 minutes depuis le 17/​03/​20 (date de fer­me­ture du T1).

Enfin, au vu de l’en­com­bre­ment du dépose minute au moment de votre sor­tie, nous répon­dons favo­ra­ble­ment à votre demande de rem­bour­se­ment de 4 €.

Vous rece­vrez un chèque de 4 € dans un délai de 3 semaines à l’a­dresse sui­vante :

[Votre adresse]

Nous espé­rons vous avoir appor­té les élé­ments d’in­for­ma­tion néces­saires à une meilleure com­pré­hen­sion de la situa­tion.

Bien cor­dia­le­ment,

Mélanie

L’Espace Relation Clients