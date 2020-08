Le masque est obligatoire sauf quand il est interdit

Au moment où la para­noïa géné­ra­li­sée entre les Pour le masque et les Contre le masque ali­mente tous les débats, occul­tant au pas­sage les véri­tables pro­blèmes de notre socié­té, le Français (enfin le mou­geon contri­buable à peau blanche) ne com­prend plus rien au dress-code sani­ta­ro-urbain en vigueur sur le lieu. Chacune de ses sor­ties publiques est ver­ba­li­sable. Le simple fait de tra­ver­ser la rue pour cher­cher du bou­lot peut vous faire pas­ser d’une zone non masque à une zone masque.

Un truc utile : il suf­fit par exemple de se fier aux professionnel·les du trot­toir : numé­ros pairs les péri­pa­té­ti­ciennes sont mas­quées, numé­ros impairs leur rouge à lèvre est visible.

Dorénavant, quand vous sor­ti­rez, n’ou­bliez pas votre plan masque et votre montre. Sinon 135 euros !

Après Paris-plage, Paris-masque. À ce niveau de ridi­cule, il vaut mieux se cacher der­rière son masque.

Les mains hydro-alcoo­li­sées, l’ap­pli­ca­tion Covid-19 sur le télé­phone, l’au­to-auto­ri­sa­tion de sor­tie signée, la carte de paie­ment sans contact, la dis­tance de sécu­ri­té d’un mètre avec les autres zom­bies, sans décol­le­té pour ces dames, la tem­pé­ra­ture de moins de 37,5° à l’ombre, sans vapo­ter pour ne pas pro­pul­ser des gout­te­lettes.

Et puis m… ! Qu’on en finisse, qu’on finisse tous mas­qués, par­tout !

Qu’on achève de disparaître au profit de ceux qui nous remplacent…

… cime­terre au clair en hur­lant à gorge déployée « Allahu Akbar ! » et se foutent pas mal des zones avec ou sans masque.

Michel Lebon