La distribution en France : toujours à la pointe de l’arnaque

France Télévisions a dif­fu­sé il y a peu un repor­tage sur le prix des masques en France qui, rap­pe­lons-le, est pla­fon­né. Cette chaîne illus­tra son docu­ment à l’aide d’une jolie carte cen­sée prou­ver que, si les masques sont un peu plus chers que chez nos voi­sins, certes, le sur­coût n’est pas aus­si impor­tant que ça. On se situe­rait dans la moyenne en n’étant pas le plus mau­vais élève de sur­croît : l’Espagne vend encore plus cher ! Oui, d’un tout petit cen­time, pas de quoi être dis­cul­pé.

Voici la carte pro­duite par la chaîne publique (copie d’écran) :

On remarque que cinq pays seule­ment ont fait l’objet de cette remar­quable étude. Un peu court quand-même. Car, si l’on se livre à une petite recherche sur le net, on peut trou­ver des sur­prises.

Lucien Michel, chro­ni­queur à La Lettre Patriote, l’a fait sur des sites rou­mains, puisque la Roumanie est aus­si membre de l’Union Européenne et qu’elle se four­nit au même endroit que le reste du monde, c’est à dire en Chine ! Et voi­ci ce qu’il a décou­vert sur le site de com­merce en ligne eMag (copie d’écran) :

Le prix de vente TTC des masques est affi­ché à 23,99 Lei la boîte de 50.

Comme ce prix est en Lei, un petit peu d’arithmétique devient néces­saire pour la com­pa­rai­son. Rassurez-vous, cela ne va pas faire mal :

23,99 Lei, au cours du 19 août à 16 heures 38 UTC, cela équi­vaut à 4,95 € !

Ce qui nous met le masque TTC à 4,95 € /​50 = 0,099 € soit 10 cen­times (en arron­dis­sant au dixième de cen­time supé­rieur) !

Les mau­vais esprits objec­te­ront que le taux de TVA est cer­tai­ne­ment très infé­rieur en Roumanie et que cela explique très pro­ba­ble­ment l’énorme dif­fé­rence consta­tée. Mais non ! En France, le taux de TVA appli­qué sur les masques est de 20 % alors qu’en Roumanie, il s’élève à 19 % : qua­si­ment équi­valent !

Conclusion : en France, on nous fait payer les mêmes masques que ceux ven­dus en Roumanie 9 fois le prix payé dans cet autre pays de l’UE ! Des masques qui pro­viennent exac­te­ment du même endroit !

Qui s’étonnera dans ces condi­tions que le der­nier rap­port de la Direction de la répres­sion des fraudes (DGCCRF) fait paraître de nom­breux abus en matières de prix des masques chi­rur­gi­caux ?

Décidément, notre pays veut tou­jours se dis­tin­guer… Mais c’est rare­ment en bien. La démons­tra­tion est faite à nou­veau.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »