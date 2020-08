Le masque et les trois tours

Ainsi les mêmes méthodes de lavage de cer­veaux se déroulent en 2001 pour les deux tours au lieu de trois et à pré­sent pour l’ex­trême dan­ger mor­tel d’une épi­dé­mie en voie de réces­sion :

• un scé­na­rio pré­éta­bli en secret et qui fonc­tionne sur la stra­té­gie du choc afin d’apeu­rer les popu­la­tions,

• des faits réels occul­tés et des ana­lyses cen­su­rées ou dia­bo­li­sées tan­dis que d’autres sont pro­mues,

• un mes­sage omni­pré­sent et répé­ti­tif sur des chiffres savam­ment mani­pu­lés (par exemple on ne parle plus de décès mais de « cas »),

• une conni­vence de l’en­semble des méca­nismes du Pouvoir : médias, res­pon­sables poli­tiques, police, jus­tice, per­son­na­li­tés com­plices.

Résultat : ça marche !

À chaque fois nous trou­vons même des zéla­teurs qui en rede­mandent et se font les relais fré­né­tiques de la mani­pu­la­tion. Ils agressent les per­sonnes qui ne portent pas de masque quand ils ne les dénoncent pas. L’Histoire se répète sur ces ignobles vel­léi­tés.

Il ne faut pas déses­pé­rer pour autant. Plusieurs rai­sons à cela :

• L’information cir­cule bien plus en 2020 qu’en 2001. Dans tous les sens du reste. Information, dés­in­for­ma­tion, cen­sure, réin­for­ma­tion, infox, tout y passe, y com­pris cepen­dant la véri­té que per­çoivent de plus en plus de per­sonnes.

• Les tours qui s’ef­fondrent à New York ne concer­naient pas les Français : 2 ? 3 ? Qu’importe.

• Mais là, les mesures répres­sives seront bien vite res­sen­ties par un nombre crois­sant de Français : malaises liés à une res­pi­ra­tion contra­riée, répres­sion aveugle des forces de police et amendes, perte de son petit confort quand ce ne sera pas de son emploi, dimi­nu­tion ou perte totale de reve­nus, etc. Cela condui­ra les Français tou­chés dans leur chair ou dans leur porte-mon­naie à se poser des ques­tions sur ce qui leur tombe des­sus.

Ce qu’ils décou­vri­ront alors les révol­te­ra.

Georges Gourdin

« En ces temps d’im­pos­ture uni­ver­selle, dire la véri­té est un acte révo­lu­tion­naire » (George Orwell).