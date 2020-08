PSG : la traditionnelle troisième mi-temps

Pourtant bien sapés du maillot BBRBB Daniel Hechter(1), le couple vedette à quatre pieds Neymar-Mbappé n’a pas réus­si pen­dant 90 mn à envoyer la balle dans le filet, pfff ! C’est pour­tant pas com­pli­qué, mince à la fin. J’avoue que j’en ai marre. Ce Neymar qui a illu­mi­né la Tour Eiffel en 2017 aura coû­té à ses sup­por­ters un pognon de dingue :

sur 5 ans, il en coûtera 400 millions d’euros au PSG , soit 220 000 euros par… JOUR !

N’étant pas fan de ce cirque, j’a­voue que ce sport mon­dia­li­sé pour racailles m’in­dif­fère, mais après tout les pauvres sont bien libres d’en­ri­chir ce busi­ness.

Par contre, qui va payer une fois de plus les pots cas­sés de l’in­con­tour­nable — voire rituelle — troi­sième mi-temps ?

Mouvements de foule, jets de pro­jec­tiles sur les forces de l’ordre et cafés van­da­li­sés, sur fond de tour Eiffel : la place du Trocadéro est pas­sée d’une fête bon enfant à des scènes d’é­meutes. Dans la soi­rée, des cas­seurs ont éga­le­ment gagné les Champs-Elysées, obli­geant les bou­tiques à bais­ser le rideau, 30 per­sonnes, dont 3 membres des forces de l’ordre, ont été bles­sées, et 21 inter­pel­lées. La pré­fec­ture de police parle de « mil­liers de cas­seurs » qui ont fait preuve d’une « vio­lence inouïe ». Hier soir, après le match PSG /​Bayern ? Et non, c’é­tait en 2013 pour célé­brer le titre de cham­pion de France du PSG, il y a 7 ans.

Peu importe la date, les mêmes causes pro­dui­sant les mêmes effets, ces images de racailles défer­lantes sur la capi­tale sont les mêmes à chaque fois, avec la même moti­va­tion :

Si le match s’est dérou­lé dans un stade vide de Lisbonne, Coronavirus oblige inter­di­sant les ras­sem­ble­ments de foule, il n’en a pas été de même dans les rues de Paris. Et le masque obli­ga­toire por­té comme il faut ? Et la dis­tan­cia­tion sociale ?

Ce n’est pas tout. À qui fac­tu­rer cette fies­ta qua­li­fiée de « bon enfant » par les médias ? C’est à l’or­ga­ni­sa­teur de cas­quer pour pro­fi­ter des casques des FDP (P pour Police). Tarif, ici :

Quelques exemples de qu’il en coûte à l’or­ga­ni­sa­teur d’en­ga­ger la milice répu­bli­caine :

• Agent : 34 € l’heure

• Moto /​Vélo : 152 € pour 24 heures

• Véhicule < 3,5 T : 305 € pour 24 heures

• Véhicule > 3,5 T + Transport en com­mun : 534 € pour 24 heures

• Bateau : 762 € pour 24 heures

• Avion /​Hélicoptère : 3 190 € par heure de vol

• Coût repas : Policier : 15,25 €, Militaire : 7,63 € (on note­ra que le panier repas du poli­cier est mieux gar­ni que le rata du bidasse)

• Hébergement : 55 € /​nuit

Étant don­né que 3 000 FDP ont été mobi­li­sées pour cette soi­rée, un cal­cul empi­rique laisse pen­ser qu’il en aura coû­té plu­sieurs mil­lions d’eu­ros. La Fédération de ce foot­ball a payé ? J’en doute.

Quant‑à l” État qui a failli à sa mis­sion, qui n’a rien pu (ou vou­lu) empê­cher, vu les dégâts consi­dé­rables je doute qu’il rem­bour­se­ra les vic­times.

Le bon mot de la fin revien­dra à l’hu­mo­riste Laurent Gerra qui, dans son spec­tacle à l’Olympia en 2000, dans son sketch Football gagnant, chan­tait sur l’air de Renaud, Mistral gagnant :